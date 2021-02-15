Неправ пред Богом и людьми: Беглов осудил Навального за «унижение ветерана»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал политика Алексея Навального, оскорбившего, по мнению градоначальника, ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Не называя имени оппозиционера, Беглов заявил, что Навальный является «унизившим ветерана» блогером, который «никогда не будет прав ни перед Богом, ни перед людьми».





«Надо ли говорить, что оскорбить ветерана способен человек, не способный различать добро и зло! Потерявший свое нравственное начало. К сожалению, такой пример теперь у нас перед глазами. Дело о клевете, которую позволил себе известный блогер, на прошлой неделе слушалось в суде», — цитирует «Фонтанка» слова Беглова.





«Теперь совершенно не важно, ради каких идей он совершает свои поступки. Тот, кто унижает старика, никогда не будет прав. Ни перед Богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну, совершает нравственное преступление», — добавил он.





По его мнению, политик «во весь голос» заявил, что не может кому-либо сочувствовать.





«Ему никого не жаль. Ни стариков, ни детей, ни мужчин, ни женщин, ни противников, ни сторонников. Ради своих амбиций он пойдет на все и переступит через любого», — заявил Беглов.





Кроме того, глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте» еще раз обратился к этой теме. Он напомнил о войне в Афганистане, где был возведен монумент в честь погибших воинов, и заявил, что это демонстрация того, что даже самые «непримиримые противники уважают друг друга».



