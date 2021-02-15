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Путин поручил продлить льготную ипотеку и помочь безработным
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Путин поручил продлить льготную ипотеку и помочь безработным

Правительство также должно обеспечить принятие законопроекта о дополнительной защите неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству. В частности, кабмин должен разработать меры поддержки безработных, обеспечить принятие законопроекта о дополнительной защите неопытных инвесторов, а также подготовить проект закона об снижении ставки ипотеки для семей с двумя и более детьми.


«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных», сообщается на сайте Кремля.


Отчитаться правительство по этому поручению должно до 1 марта, далее ежеквартально.


Кроме того, кабмин вместе с Центробанком должен до 31 марта представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах.


«Представить предложения… рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — указывается в тексте поручений, принятых по итогам совещания по экономическим вопросам.


Также правительству предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий по решению проблем граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.


Помимо этого, Путин поручил к 15 июля внести поправки, предоставляющие правительству право увеличить объем расходов госказны в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития без внесения изменений в закон о бюджете.


21 января на совещании по экономическим вопросам президент поставил задачу добиться полного восстановления рынка труда в стране до конца 2021 года. По его словам, после максимума в 6,4% в августе 2020 года безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре составила уже 6,1%.


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Составлен рейтинг уровня жизни во всех регионах России

Изменений на вершине и у подножия списка по сравнению с 2019-м почти нет, отметили авторы 15 февраля 2021
Dailystorm - Составлен рейтинг уровня жизни во всех регионах России

Программа льготной ипотеки работает с мая 2020 года: государство субсидирует ставки по кредитам выше 6,5% годовых на квартиры в новостройках с первоначальным взносом от 15%.


Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальный размер кредита составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов рублей. Программа продлена до 1 июля 2021 года. 2020 год, отмечает РБК, стал рекордным для ипотечного рынка: было выдано кредитов на 4,3 триллиона рублей. Из них банки предоставили по программе льготной ипотеки кредиты на общую сумму триллион рублей.


#безработные #ипотека #инвестор #путин
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