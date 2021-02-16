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ЕСПЧ признал несправедливым приговор убийцам антифашистов Маркелова и Бабуровой
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ЕСПЧ признал несправедливым приговор убийцам антифашистов Маркелова и Бабуровой

Суд не присудил националистам какой-либо компенсации

Суд не присудил националистам какой-либо компенсации Фото: © Global Look Press / Антон Белитский
Фото: © Global Look Press / Антон Белитский

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал несправедливым суд в отношении националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. По мнению шести из семи судей, вынесшие приговор присяжные не были беспристрастны. Защитники Хасис намерены использовать решение ЕСПЧ, чтобы потребовать пересмотра приговора.


«Шесть из семи судей ЕСПЧ постановили, что имело место нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с отсутствием беспристрастности присяжных, вынесших обвинительный приговор в отношении заявителей», — заявил адвокат Хасис Дмитрий Аграновский (цитата по «Интерфаксу»).


Суд не присудил националистам компенсации, которую они требовали (Хасис — 1 миллион евро, Тихонов — 50 тысяч евро). Защита осужденных за убийство считает решение в целом положительным — его можно использовать, чтобы потребовать у Верховного суда России пересмотра приговора, что адвокаты и намерены сделать.


Единственный судья, который выступил против решения коллег, — представитель РФ Дмитрий Дедов. «Для того чтобы сделать вывод о том, что присяжные лишились беспристрастности, необходимы веские аргументы, в том числе доказательства того, что они намеренно искали и обсуждали аргументы, не представленные в ходе разбирательства. Однако наличие таких фактов в данном случае не установлено», — подчеркнул он.


Судья добавил, что считает неверной оценку работы присяжных по тем же жестким стандартам, что и профессиональных судей. Также он рекомендовал допустить обсуждение присяжными вне прений дела, которое они разбирают. «Запретить только присяжным заседателям преднамеренно искать новые доказательства, которые не были представлены в суде», — уточнил он.


Маркелова и Бабурову застрелили около дома 3 на улице Пречистенка 19 января 2009 года. Суд признал виновными в преступлении одного из лидеров «Боевой организации русских националистов» Никиту Тихонова и неонацистку Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис — к 18 годам лишения свободы.


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#нацизм #убийство маркелова и бабуровой #еспч
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