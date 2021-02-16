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Памфилова: ЦИК использует электронное голосование как «вспомогательный инструмент»
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Памфилова: ЦИК использует электронное голосование как «вспомогательный инструмент»

Она отметила, что Центризбирком выберет регионы для онлайн-голосования в том числе исходя из ситуации с пандемией

Она отметила, что Центризбирком выберет регионы для онлайн-голосования в том числе исходя из ситуации с пандемией Фото: © Global Look Press / Центризбирком РФ
Фото: © Global Look Press / Центризбирком РФ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК не уходит от традиционной формы выборности. По ее словам, электронное голосование используется в качестве «вспомогательного инструмента». Памфилова пояснила, что нужно согласовать все юридические и технологические моменты, связанные с электронным голосованием. Оно будет использоваться на региональных выборах в сентябре 2021 года как минимум в пяти регионах, уточнила глава ЦИК.


«Особенно актуально это для нашей большой страны и для людей, чья мобильность ограничена. Реформа выборов позволит голосовать проще», — сказала глава ЦИК на заседании Общественной палаты Москвы.


Памфилова также перечислила регионы, в которых на выборах в сентябре 2021 года кандидаты смогут вести сбор подписей избирателей в электронном виде. Это Республика Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области. «Также в Тульской области рассматривается возможность сбора подписей на портале госуслуг на выборах главы региона», — добавила глава ЦИК.


Она пояснила, что «список не закрыт», и если другие регионы обновят свое законодательство, у них также будет возможность использовать данную процедуру на региональных выборах.


Памфилова при этом напомнила, что такие эксперименты пройдут лишь на региональных выборах: «Пока нет нормы, которая позволяла бы собирать подписи в электронном виде на федеральных выборах. Но, надеюсь, что законодатель примет такое решение».


Также глава Центризбиркома обозначила критерии, по которым будут выбраны регионы, где на выборах введут онлайн-голосование. Памфилова отметила, что они будут отбираться по числу избирателей, пользующихся единым порталом госуслуг; качеству интернета; санитарно-эпидемиологической ситуации; способности избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников; готовности региональной Общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом голосования.


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Памфилова анонсировала онлайн-голосование на выборах в Госдуму для шести регионов

Велика вероятность, что выборы будут проходить три дня, отметила глава ЦИК 3 февраля 2021
Dailystorm - Памфилова анонсировала онлайн-голосование на выборах в Госдуму для шести регионов

Ранее Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах страны, включая Москву. В столице его будут проводить на своей платформе (запущенной еще к выборам в 2019 году), а остальные регионы будут использовать федеральную платформу, которую ЦИК готовит вместе с Минцифры и «Ростелекомом». По словам Памфиловой, общероссийское тестирование системы онлайн-голосования, вероятнее всего, пройдет в мае.


Выборы в Госдуму планируются 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Ожидается, что в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.


Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра

Глава ЦИК заверила, что в 2021 году сайты избиркомов пройдут модернизацию и будет создана новая версия ГАС «Выборы» 9 ноября 2020
Dailystorm - Памфилова: Путин поручил вернуться к вопросу снижения муниципального фильтра

Впервые электронное голосование через Госуслуги применили в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.


Технология дистанционного сбора подписей на прошедших выборах в сентябре 2020 года успешно прошла тестирование в Пермском крае, Республике Чувашия и Челябинской области.


#памфилова #электронное голосование #цик #избиратели #выборы #госдума
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