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Песков: Парад Победы в 2021 году будет однозначно
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Песков: Парад Победы в 2021 году будет однозначно

Праздник не обязательно будут отмечать 9 мая, уточнил представитель Кремля

Праздник не обязательно будут отмечать 9 мая, уточнил представитель Кремля Фото: © Global Look Press / Комсомольская Правда
Фото: © Global Look Press / Комсомольская Правда

Парад Победы в 2021 году в России обязательно состоится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сомневаться в этом бессмысленно, поскольку даже в разгар пандемии коронавируса в 2020 году памятную дату отметили. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что парад пройдет не обязательно 9 мая.


«Я пока не знаю, [когда именно], но то, что парад будет — это однозначно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о дате проведения парада Победы в 2021 году.


Представитель Кремля призвал не сомневаться в возможности провести празднество. «Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет», — подчеркнул он.


В 2020 году парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня. Причиной стала пандемия коронавируса, вынудившая власти ограничить проведение любых массовых мероприятий в стране, особенно на первом пике заболеваемости, зафиксированном весной 2020 года. 


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#парад победы #песков #кремль
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