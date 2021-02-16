Песков: Парад Победы в 2021 году будет однозначно

Парад Победы в 2021 году в России обязательно состоится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сомневаться в этом бессмысленно, поскольку даже в разгар пандемии коронавируса в 2020 году памятную дату отметили. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что парад пройдет не обязательно 9 мая.





«Я пока не знаю, [когда именно], но то, что парад будет — это однозначно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о дате проведения парада Победы в 2021 году.





Представитель Кремля призвал не сомневаться в возможности провести празднество. «Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет», — подчеркнул он.





В 2020 году парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня. Причиной стала пандемия коронавируса, вынудившая власти ограничить проведение любых массовых мероприятий в стране, особенно на первом пике заболеваемости, зафиксированном весной 2020 года.