«Обижать ветеранов нельзя»: в Кремле прокомментировали суд над Навальным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело о клевете со стороны Алексея Навального в отношении партизана Игната Артеменко. Пресс-секретарь президента отметил, что в России запрещено оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны. Прокурор во время заседания попросил для Навального 3,5 года тюрьмы и штраф в 950 тысяч рублей.
«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Бабушкинский суд столицы рассматривает дело, возбужденное в отношении Навального летом 2020 года из-за твита о ролике в поддержку поправок к Конституции. Он назвал участников видео «холуями» и «позором страны». Среди участников ролика был и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Сообщалось, что твит Навального пожилому человеку показала сиделка. Внук ветерана посчитал, что политик оскорбил его деда, и подал в суд. Виновным себя Навальный не признает. Оппозиционеру по части 2 статьи 128.1 УК РФ грозит штраф или принудительные работы.
Прокурор по делу Навального Екатерина Фролова обвинила политика в оскорблении ветерана ВОВ Игната Артеменко. По мнению Фроловой, у оппозиционера «нет ни чести, ни достоинства», и он надеялся избежать наказания за клевету, не извиняясь.
«На что надеялся подсудимый? Что никто не решится с ним связываться, что ветерану нет дела до чести и достоинства? Но мы не забыли, нам это не дал сделать ветеран Артеменко», — сказала прокурор во время заседания.
Гособвинение считает, что Навальный целенаправленно ставил задачу «изменения обществом оценки каждого участника ролика, а ролик был доступен многим людям». Доводы защиты при этом прокурор назвала «надуманными». В частности, заявление, что Навальный не мог оскорбить человека, которого не знает, она считает несостоятельным — в ролике все фамилии участников были подписаны.
Согласно позиции обвинения, умысел Навального — сознательная дискредитация роли СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, Фролова обвинила политика и его сторонников в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».
12 февраля, на предыдущем заседании по делу о клевете, Навальный сравнил заседание с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Представитель Фемиды сделала замечание Навальному. Он в ответ выразил удивление и добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить».
Следующее заседание по делу Навального состоится в Бабушкинском суде 20 февраля, когда суд огласит вердикт. В этот же день Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию защиты оппозиционера на решение о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.