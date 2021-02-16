«Обижать ветеранов нельзя»: в Кремле прокомментировали суд над Навальным

Прокурор по делу Навального Екатерина Фролова обвинила политика в оскорблении ветерана ВОВ Игната Артеменко. По мнению Фроловой, у оппозиционера «нет ни чести, ни достоинства», и он надеялся избежать наказания за клевету, не извиняясь.





«На что надеялся подсудимый? Что никто не решится с ним связываться, что ветерану нет дела до чести и достоинства? Но мы не забыли, нам это не дал сделать ветеран Артеменко», — сказала прокурор во время заседания.





Гособвинение считает, что Навальный целенаправленно ставил задачу «изменения обществом оценки каждого участника ролика, а ролик был доступен многим людям». Доводы защиты при этом прокурор назвала «надуманными». В частности, заявление, что Навальный не мог оскорбить человека, которого не знает, она считает несостоятельным — в ролике все фамилии участников были подписаны.





Согласно позиции обвинения, умысел Навального — сознательная дискредитация роли СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, Фролова обвинила политика и его сторонников в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».





12 февраля, на предыдущем заседании по делу о клевете, Навальный сравнил заседание с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Представитель Фемиды сделала замечание Навальному. Он в ответ выразил удивление и добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить».