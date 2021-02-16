Два заседания в один день: адвокат Навального осталась в недоумении от решения суда

«В 10:00 должно начаться судебное заседание в Московском городском суде по нашим апелляционным жалобам на замену условного срока на реальный. При этом на 14:00 в этот же день [слушание приговора по делу о клевете]. Суд сегодня перенес последнее слово Алексея по непонятным причинам — он готов был высказать сегодня последнее слово. Соответственно, Алексей выступит с последним словом и суд удалится на приговор», — сказала Михайлова.





«Два судебных заседания — совершенно непонятно, как Алексея будут доставлять», — добавила адвокат.





По словам Михайловой, по делу о клевете в адрес ветерана Навального ждет очередной обвинительный приговор. «Право в данном случае не имеет никакого отношения к той ситуации, которая сложилась с Навальным», — ответила защитник на вопрос корреспондента Daily Storm, какими ей видятся перспективы по этому делу.