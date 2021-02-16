Два заседания в один день: адвокат Навального осталась в недоумении от решения суда

Адвокат политика Алексея Навального Ольга Михайлова после заседания суда по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко посетовала, что 20 февраля состоятся сразу два слушания. С утра будет апелляция по замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше», а днем того же дня суд огласит вердикт по делу о клевете. Михайлова призналась, что пока не знает, в каком суде пройдут заседания и как будут доставлять на слушания Навального. Она также призналась, что не питает иллюзий относительно исхода дела о клевете.
«В 10:00 должно начаться судебное заседание в Московском городском суде по нашим апелляционным жалобам на замену условного срока на реальный. При этом на 14:00 в этот же день [слушание приговора по делу о клевете]. Суд сегодня перенес последнее слово Алексея по непонятным причинам — он готов был высказать сегодня последнее слово. Соответственно, Алексей выступит с последним словом и суд удалится на приговор», — сказала Михайлова.
«Два судебных заседания — совершенно непонятно, как Алексея будут доставлять», — добавила адвокат.
По словам Михайловой, по делу о клевете в адрес ветерана Навального ждет очередной обвинительный приговор. «Право в данном случае не имеет никакого отношения к той ситуации, которая сложилась с Навальным», — ответила защитник на вопрос корреспондента Daily Storm, какими ей видятся перспективы по этому делу.
5 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. 16 февраля прокурор Екатерина Фролова попросила суд назначить политику Алексею Навальному штраф в 950 тысяч рублей.
2 февраля Симоновский суд по делу «Ив Роше» заменил Навальному условный срок в 3,5 года на реальный. Политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН.