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Михаила Боярского госпитализировали
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Михаила Боярского госпитализировали

Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат

Актера Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ, сообщила его супруга Лариса Луппиан. Врачи предполагают, что у артиста пневмония, но не коронавирус: экспресс-тест дал отрицательный результат. Сейчас актер находится в петербуржской больнице №122.


«Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока», — сообщила Лариса Луппиан.


Супруга Боярского пояснила телеканалу «360», что у актера и не должно быть коронавируса: он полтора месяца назад получил прививку. «Ковида нет», — вновь подчеркнула она.


Пятый канал сообщает, что врачи предполагают у Боярского неуточненную пневмонию. По признанию Луппиан, скорую она вызвала для мужа, перестраховавшись. «Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую», — пошутила она.


Ранее стало известно, что Боярского разыскивают судебные приставы. Артист не оплатил штраф три тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения в ноябре 2020 года. Срок оплаты истек, теперь актеру предстоит встреча со служителями закона.


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Добрынин и Бортко высмеяли предложение Боярского не брать в армию артистов

Боярский выразил мнение, что служба становится помехой творческому развитию молодых талантов 3 декабря 2020
Dailystorm - Добрынин и Бортко высмеяли предложение Боярского не брать в армию артистов
#боярский #госпитализация #санкт-петербург
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