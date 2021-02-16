За историческую справедливость: «Офицеры России» объяснили, почему хотят вернуть памятник Дзержинскому

Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью корреспонденту Daily Storm Алексею Ларкину рассказал, почему организация хочет вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. «Офицеры России» выступают за восстановление исторической справедливости и за то, чтобы в России главенствовали закон и порядок, а монумент снесли незаконно, пояснил Липовой. Ранее возвращение памятника раскритиковали в СПЧ при президенте России.





«Мы сейчас за восстановление исторической справедливости. Потому что историю изменить нельзя. Ее можно переписать, но изменить нельзя. <...> Мы за то, чтобы в нашем государстве главенствовали закон и порядок — а памятник был снесен незаконно», — заявил представитель «Офицеров России». Липовой подчеркнул, что организация не выступает за реабилитацию самого Дзержинского. По его словам, этим будут заниматься специалисты, историки.





Корреспондент спросил, не считают ли в организации нелогичным шагом возвращение на Лубянку памятника иноагенту, соучастнику госпереворота, особенно сейчас, когда в России часто звучат заявления о борьбе с иностранным вмешательством. Сергей Липовой ответил, что Феликс Дзержинский никогда не был иностранным агентом.





«Он был польским гражданином, который горячо поддержал идею революции в России и сделал для России очень многое. Еще раз повторю — он никогда не был агентом, он был патриотом России, патриотом Советского государства, и на сегодняшний день его именем названы десятки улиц, заводов, о нем сняты сотни фильмов, подтверждающих, что он был патриотом», — подчеркнул глава президиума «Офицеры России».





В декабре прошлого года «Офицеры России» попросили генпрокурора России Игоря Краснова принять меры для возвращения памятника. В обращении говорилось, что в августе 1991 года занимавший в то время пост мэра Москвы Гавриил Попов якобы дал незаконное указание демонтировать монумент, а столичный горсовет народных депутатов в октябре 1991 года принял соответствующее решение.





9 февраля против возвращения памятника выступал глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. Установка монумента Дзержинскому «может стать оскорблением для многих людей в России», убежден Фадеев. «Такое решение станет в каком-то смысле даже оскорблением для людей, так как многие ассоциируют Дзержинского с далеко не лучшими сторонами советской власти. Одни выступят за возвращение этого памятника, другие сразу начнут в который раз требовать выноса тела Ленина из Мавзолея. У нас в стране что, мало других насущных проблем?» — посетовал он.





16 февраля комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества обсудит с экспертами, главным архитектором столицы и представителями Мосгордумы вопрос об установке на Лубянской площади памятника. Общественникам поступают предложения вернуть на место памятник Дзержинскому, установить там монументы Юрию Андропову, Дмитрию Донскому или Александру Невскому или воздвигнуть стелу свободы. При решении вопроса установки монумента важно учесть мнение жителей столицы, подчеркнули в комиссии.





Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому установили в центре Москвы в 1958 году. Его демонтировали 22 августа 1991 года.