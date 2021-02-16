Прокурор попросил для Навального 3,5 года тюрьмы и штраф в 950 тысяч

Прокурор попросила суд назначить политику Алексею Навальному штраф в 950 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Поскольку у Навального есть непогашенная судимость по делу «Ив Роше», гособвинение хочет, чтобы ему назначили окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 3,5 года тюрьмы. Сам политик пошутил, что его следует расстрелять за клевету в адрес ветерана.





«Назначить штраф 950 тысяч рублей в доход государства. Плюс из-за неснятой судимости и испытательного срока — [наказание] в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима. Прошу суд выделить материалы уголовного дела в СК об оскорблениях во время процесса», — заявила прокурор Екатерина Фролова на заседании суда.





Перед тем как Фролова объявила, какое наказание просит назначить гособвинение, Навальный предположил, что прокуратура предложит его расстрелять.





12 февраля, на прошлом заседании по делу о клевете, Алексей Навальный сравнил рассмотрение дела с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Судья сделала замечание Навальному, а он добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить». После этого прокурор попросила выделить в отдельное производство материалы об оскорблении Навальным судьи и других участников процесса во время рассмотрения дела о клевете.





16 февраля проходит третье заседание по делу о клевете в отношении участника Великой Отечественной Игната Артеменко. Причиной для возбуждения дела были комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд. Виновным себя Навальный не признает. Ему по части 2 статьи 128.1 УК РФ грозит штраф или принудительные работы.





2 февраля Симоновский суд по делу «Ив Роше» заменил Навальному условный срок в 3,5 года на реальный. Политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН.