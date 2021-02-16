Новости
Новости
St
Прокурор попросил для Навального 3,5 года тюрьмы и штраф в 950 тысяч
Новости

Прокурор попросил для Навального 3,5 года тюрьмы и штраф в 950 тысяч

Политик пошутил, что его следует расстрелять за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко

Прокурор попросила суд назначить политику Алексею Навальному штраф в 950 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Поскольку у Навального есть непогашенная судимость по делу «Ив Роше», гособвинение хочет, чтобы ему назначили окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 3,5 года тюрьмы. Сам политик пошутил, что его следует расстрелять за клевету в адрес ветерана.


«Назначить штраф 950 тысяч рублей в доход государства. Плюс из-за неснятой судимости и испытательного срока — [наказание] в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима. Прошу суд выделить материалы уголовного дела в СК об оскорблениях во время процесса», — заявила прокурор Екатерина Фролова на заседании суда.


Перед тем как Фролова объявила, какое наказание просит назначить гособвинение, Навальный предположил, что прокуратура предложит его расстрелять.


12 февраля, на прошлом заседании по делу о клевете, Алексей Навальный сравнил рассмотрение дела с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Судья сделала замечание Навальному, а он добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить». После этого прокурор попросила выделить в отдельное производство материалы об оскорблении Навальным судьи и других участников процесса во время рассмотрения дела о клевете. 


16 февраля проходит третье заседание по делу о клевете в отношении участника Великой Отечественной Игната Артеменко. Причиной для возбуждения дела были комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд. Виновным себя Навальный не признает. Ему по части 2 статьи 128.1 УК РФ грозит штраф или принудительные работы.


2 февраля Симоновский суд по делу «Ив Роше» заменил Навальному условный срок в 3,5 года на реальный. Политика отправили в колонию на два года и восемь месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Симоновский суд признал, что политик нарушал правила регистрации в инспекции ФСИН.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие следователей в связи с отравлением Навального

Ранее СКР не выявил признаков покушения на убийство политика 15 февраля 2021
Dailystorm - Суд повторно рассмотрит жалобу на бездействие следователей в связи с отравлением Навального
#москва #суд #штраф #навальный
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»