Навальный рассказал анекдот про презерватив и пакетик чая

Политик Алексей Навальный на суде по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко пошутил над прокурором Екатериной Фроловой. Оппозиционер рассказал скабрезный анекдот, который он, по его словам, недавно увидел в журнале в СИЗО.





«Мне сегодня передали пачку писем. В одном из них были анекдоты. Там анекдот был такой: человек щупает в куртке и думает, что это презерватив. А это оказывается чай, и человек думает: «Надо же, какой я скучный». Так вот, прокурор Фролова — точно не скучный человек», — сказал Навальный.





Сторона обвинения ранее предложила выделить все материалы с прошлых заседаний суда в отдельное делопроизводство в связи хамскими выпадами Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшей стороны. Суд отклонил это ходатайство.





Прокурор также заступилась за ветерана Артеменко, отметив его военные заслуги и тот факт, что Навальный, зная о завоеванных в боях медалях и орденах пожилого человека, отказался извиниться перед ним и тем самым совершил умышленное преступление. Фролова потребовала присудить Навальному штраф в размере 950 тысяч рублей и по совокупности совершенных предыдущих преступлений отправить его в колонию на 3,5 года.