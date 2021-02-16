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Навальный рассказал анекдот про презерватив и пакетик чая
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Навальный рассказал анекдот про презерватив и пакетик чая

Оппозиционер получил в СИЗО сборник шуток и с помощью одной из них неприлично пошутил над прокурором Фроловой

Политик Алексей Навальный на суде по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко пошутил над прокурором Екатериной Фроловой. Оппозиционер рассказал скабрезный анекдот, который он, по его словам, недавно увидел в журнале в СИЗО.


«Мне сегодня передали пачку писем. В одном из них были анекдоты. Там анекдот был такой: человек щупает в куртке и думает, что это презерватив. А это оказывается чай, и человек думает: «Надо же, какой я скучный». Так вот, прокурор Фролова — точно не скучный человек», — сказал Навальный.


Сторона обвинения ранее предложила выделить все материалы с прошлых заседаний суда в отдельное делопроизводство в связи хамскими выпадами Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшей стороны. Суд отклонил это ходатайство.


Прокурор также заступилась за ветерана Артеменко, отметив его военные заслуги и тот факт, что Навальный, зная о завоеванных в боях медалях и орденах пожилого человека, отказался извиниться перед ним и тем самым совершил умышленное преступление. Фролова потребовала присудить Навальному штраф в размере 950 тысяч рублей и по совокупности совершенных предыдущих преступлений отправить его в колонию на 3,5 года.


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Жена Навального находится в ФРГ без охраны спецслужб

В бундестаге ранее заявили, что политик был под присмотром телохранителей 15 февраля 2021
Dailystorm - Жена Навального находится в ФРГ без охраны спецслужб

12 февраля Навальный назвал судью оберштурмбаннфюрером, а сам процесс фашистским судилищем. Политик также громко кричал, прося вывести из зала суда судью. На первом заседании, состоявшемся 5 февраля, Навальный также не выказывал почтения суду и устроил перепалку с внуком ветерана Артеменко Игорем Колесниковым, обвинив его в торговле собственным дедом.


Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. В тот же день его задержали, а на следующий арестовали из-за нарушений им правил регистрации при условном уголовном сроке по делу «Ив Роше». 2 февраля суд признал Навального виновным в нарушении правил регистрации и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.


#суд #юмор #ветеран артеменко #вов #навальный
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