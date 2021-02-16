Худрук Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с COVID-19

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщила Daily Storm директор театра Тамара Михайлова. Она уточнила, что состояние народного артиста СССР оценивается как хорошее.
«Юрий Мефодьевич болеет. У него ковид. В легкой форме. Он попал в больницу на прошлой неделе, но чувствует себя хорошо. Абсолютно адекватен. То есть я имею ввиду, что он без температуры. Но в силу возраста мы предпочитаем перестраховаться», — сказала Михайлова.
Она также рассказала, что остается открытым вопрос о переносе премьеры спектакля «Буратино» в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля. «Пока не решен этот вопрос. Спектакль у нас репетируется. В общем, он готов. Но не знаем, как себя повести, потому что [остались] без художественного руководителя, режиссера», — заявила директор театра.
Юрию Соломину 85 лет. Он родился в 1935 году в Чите. В 1957 году Соломин окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. После этого его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей. С 1988 года он стал художественным руководителем театра.
Дебют Соломина в кинематографе состоялся в 1960 году, когда артист исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь». Он также снимался в кинокартинах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.
За свои работы в кино и театре Соломин награжден всеми четырьмя степенями ордена «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, орденом Дружбы, удостоен звания народного артиста СССР и ряда других наград. В 2020-м указом президента России Владимира Путина Соломину было присвоено звание Героя Труда России.