Худрук Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с COVID-19

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщила Daily Storm директор театра Тамара Михайлова. Она уточнила, что состояние народного артиста СССР оценивается как хорошее.





«Юрий Мефодьевич болеет. У него ковид. В легкой форме. Он попал в больницу на прошлой неделе, но чувствует себя хорошо. Абсолютно адекватен. То есть я имею ввиду, что он без температуры. Но в силу возраста мы предпочитаем перестраховаться», — сказала Михайлова.





Она также рассказала, что остается открытым вопрос о переносе премьеры спектакля «Буратино» в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля. «Пока не решен этот вопрос. Спектакль у нас репетируется. В общем, он готов. Но не знаем, как себя повести, потому что [остались] без художественного руководителя, режиссера», — заявила директор театра.