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Худрук Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с COVID-19
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Худрук Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с COVID-19

Состояние народного артиста СССР медики оценивают как хорошее, но для «перестраховки» его решили госпитализировать

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщила Daily Storm директор театра Тамара Михайлова. Она уточнила, что состояние народного артиста СССР оценивается как хорошее.


«Юрий Мефодьевич болеет. У него ковид. В легкой форме. Он попал в больницу на прошлой неделе, но чувствует себя хорошо. Абсолютно адекватен. То есть я имею ввиду, что он без температуры. Но в силу возраста мы предпочитаем перестраховаться», — сказала Михайлова.


Она также рассказала, что остается открытым вопрос о переносе премьеры спектакля «Буратино» в постановке Юрия Соломина, которая намечена на 20 февраля. «Пока не решен этот вопрос. Спектакль у нас репетируется. В общем, он готов. Но не знаем, как себя повести, потому что [остались] без художественного руководителя, режиссера», — заявила директор театра.


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Володин поздравил Юрия Соломина с 85-летним юбилеем

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Dailystorm - Володин поздравил Юрия Соломина с 85-летним юбилеем

Юрию Соломину 85 лет. Он родился в 1935 году в Чите. В 1957 году Соломин окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. После этого его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей. С 1988 года он стал художественным руководителем театра.


Дебют Соломина в кинематографе состоялся в 1960 году, когда артист исполнил главную роль в фильме «Бессонная ночь». Он также снимался в кинокартинах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.


За свои работы в кино и театре Соломин награжден всеми четырьмя степенями ордена «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета, орденом Дружбы, удостоен звания народного артиста СССР и ряда других наград. В 2020-м указом президента России Владимира Путина Соломину было присвоено звание Героя Труда России.


#юрий соломин #коронавирус #артисты #малый театр
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