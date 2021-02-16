Минимум с 10 октября: в России выявили 13 233 новых случая COVID-19 за сутки

Коэффициент распространения COVID-19 в стране за сутки опустился на 0,01 и находится 16 февраля на отметке 0,95. В Москве данный показатель снизился с 1,1 до 0,94. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент фиксируется выше единицы — в Подмосковье он составил 1,01. В Санкт-Петербурге, Воронежской и Иркутской областях — 0,98, в Ростовской области — 0,97, в Нижегородской области — 0,95, в Свердловской области — 0,91, в Архангельской области — 0,89, в Красноярском крае — 0,87.





По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 лидирует Москва — 1409. За столицей следуют: Санкт-Петербург — 1082, Подмосковье — 643, Нижегородская область — 416, Воронежская область — 358, Ростовская область — 332, Самарская область — 297, Челябинская область — 259, Пермский край — 253, Иркутская область — 246.





За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Санкт-Петербурга — 2931. В Москве вылечились от коронавируса 2062 пациента, в Подмосковье — 864, Челябинской области — 644, Нижегородской области — 426, Воронежской и Пензенской областях — по 351, Иркутской области — 340.