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Минимум с 10 октября: в России выявили 13 233 новых случая COVID-19 за сутки
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Минимум с 10 октября: в России выявили 13 233 новых случая COVID-19 за сутки

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в стране — 4 099 323

За последние 24 часа в России выявили 13 233 новых случая COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 099 323. Вылечились от коронавирусной инфекции за последние сутки 17 627, а за все время пандемии — 3 624 663 россиянина.


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За последние 24 часа зафиксировано 459 летальных исходов, связанных с COVID-19. За весь пандемический период в России от последствий коронавируса умерли 80 979 человек. Общая доля вылечившихся граждан, согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, составляет 88,4%. Условная летальность заболевания (окончательную можно определить только после завершения пандемии) выросла до 1,98%.



Коэффициент распространения COVID-19 в стране за сутки опустился на 0,01 и находится 16 февраля на отметке 0,95. В Москве данный показатель снизился с 1,1 до 0,94. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент фиксируется выше единицы — в Подмосковье он составил 1,01. В Санкт-Петербурге, Воронежской и Иркутской областях — 0,98, в Ростовской области — 0,97, в Нижегородской области — 0,95, в Свердловской области — 0,91, в Архангельской области — 0,89, в Красноярском крае — 0,87.


По количеству новых ежесуточных случаев COVID-19 лидирует Москва — 1409. За столицей следуют: Санкт-Петербург — 1082, Подмосковье — 643, Нижегородская область — 416, Воронежская область — 358, Ростовская область — 332, Самарская область — 297, Челябинская область — 259, Пермский край — 253, Иркутская область — 246.


За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Санкт-Петербурга — 2931. В Москве вылечились от коронавируса 2062 пациента, в Подмосковье — 864, Челябинской области — 644, Нижегородской области — 426, Воронежской и Пензенской областях — по 351, Иркутской области — 340.


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#россияне #коронавирус #заболеваемость #статистика
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