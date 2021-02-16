У Навального нет ни чести, ни достоинства: прокурор заступилась за ветерана Артеменко

Прокурор по делу Алексея Навального Екатерина Фролова обвинила политика в оскорблении ветерана ВОВ Игната Артеменко. По ее мнению, у оппозиционера «нет ни чести, ни достоинства», и он надеялся избежать наказания за клевету, не извиняясь. Также она указала, что слова Навального нарушают право гражданина РФ на защиту его репутации.





«На что надеялся подсудимый? Что никто не решится с ним связываться, что ветерану нет дела до чести и достоинства? Но мы не забыли, нам это не дал сделать ветеран Артеменко. Спасибо вам, Игнат Сергеевич», — сказала Фролова.





Прокурор подчеркнула, что на заседании 5 февраля ветеран предложил Навальному извиниться. «Подсудимый, не имея чести и достоинства, продолжил в присутствии Игната Сергеевича, человека, подарившего ему будущее, оскорблять», — заявила она.





Согласно позиции обвинения, Навальный целенаправленно ставил задачу «изменения обществом оценки каждого участника ролика, а ролик был доступен многим людям». По мнению Фроловой, действия политика подпадают под определение «киберклевета», которого в российском законодательстве нет, но «существует в других странах, и наказание за него жесткое».





Доводы защиты прокурор назвала «надуманными». В частности, заявление, что Навальный не мог оскорбить человека, которого не знает, она считает несостоятельным — в ролике все участвующие были подписаны. Прямой умысел также имел место, считает Фролова, поскольку оппозиционер на своем YouTube-канале повторно назвал участников ролика Russia Today «холуями».





Обвинение полагает, что умысел оппозиционера — сознательная дискредитация роли СССР в победе в Великой Отечественной войне. Фролова также обвинила Навального и его сторонников в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».





12 февраля, на прошлом заседании по делу о клевете, Алексей Навальный сравнил заседание с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Судья сделала замечание Навальному, который выразил удивление и добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить».





16 февраля проходит третье заседание по делу о клевете в отношении участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Причиной для возбуждения дела были комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд. Виновным себя Навальный не признает. Ему по части 2 статьи 128.1 УК РФ грозит штраф или принудительные работы.