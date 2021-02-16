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Суд оставил без рассмотрения ходатайство обвинения о новом деле против Навального
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Суд оставил без рассмотрения ходатайство обвинения о новом деле против Навального

Прокуроры предлагали завести дело за то, что политик оскорблял судью на прошлом заседании

Судья оставила без рассмотрения и объявила преждевременным ходатайство прокуратуры, которая просила выделить в отдельное производство материалы об оскорблении политиком Алексеем Навальным судьи. Гособвинение предлагало завести дело за то, что политик оскорблял судью и других участников процесса 12 февраля во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.


Судья сообщила, что решение по ходатайству прокуратуры будет принято при вынесении постановления по рассматриваемому сейчас уголовному делу о клевете. Прокурор просила выделить материалы уголовного дела об оскорблениях и направить их в правоохранительные органы.


Сам Алексей Навальный назвал себя «самым милым подсудимым» и добавил, что все, что он говорил, — это были комплименты судье и прокурору: «Я не понимаю, что хочет дополнить прокурор. Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым. Все что было сказано, — это комплименты прокурору. Если вы считаете что-то оскорблениями, скажите, какие были оскорбления».


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12 февраля, на прошлом заседании по делу о клевете, Алексей Навальный сравнил заседание с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Судья сделала замечание Навальному, который выразил удивление и добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить».


16 февраля проходит третье заседание по делу о клевете в отношении участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Причиной для возбуждения дела были комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд. Виновным себя Навальный не признает. Ему по части 2 статьи 128.1 УК РФ грозит штраф или принудительные работы.


Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей

Политик сравнил суд с допросом у фашистов 12 февраля 2021
Dailystorm - Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей
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