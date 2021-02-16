Суд оставил без рассмотрения ходатайство обвинения о новом деле против Навального

Судья оставила без рассмотрения и объявила преждевременным ходатайство прокуратуры, которая просила выделить в отдельное производство материалы об оскорблении политиком Алексеем Навальным судьи. Гособвинение предлагало завести дело за то, что политик оскорблял судью и других участников процесса 12 февраля во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.





Судья сообщила, что решение по ходатайству прокуратуры будет принято при вынесении постановления по рассматриваемому сейчас уголовному делу о клевете. Прокурор просила выделить материалы уголовного дела об оскорблениях и направить их в правоохранительные органы.





Сам Алексей Навальный назвал себя «самым милым подсудимым» и добавил, что все, что он говорил, — это были комплименты судье и прокурору: «Я не понимаю, что хочет дополнить прокурор. Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым. Все что было сказано, — это комплименты прокурору. Если вы считаете что-то оскорблениями, скажите, какие были оскорбления».