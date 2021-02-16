Навальный: Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела!

Прокурор Екатерина Фролова попросила выделить в отдельное производство материалы об оскорблении Навальным судьи и других участников процесса во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный опротестовал предложение Фроловой, назвав себя «самым милым подсудимым». По словам политика, в настоящий момент он стал свидетелем, как рождается новое дело против него.





«Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУ СК по Москве по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания», — заявила Фролова.





Защита Навального считает, что ходатайство немотивированно, и непонятно, какие материалы прокурор хочет выделять в отдельное производство. «Я не понимаю, что хочет дополнить прокурор. Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым. Все что было сказано, — это комплименты прокурору. Если вы считаете что-то оскорблениями, скажите, какие были оскорбления», — эмоционально отреагировал Навальный.





«Мы присутствуем при рождении нового уголовного дела», — добавил оппозиционер.