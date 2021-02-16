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Навальный: Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела!
Новости

Навальный: Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела!

Прокурор просит выделить в отдельное производство материалы об оскорблении Навальным судьи и других участников процесса

Прокурор Екатерина Фролова попросила выделить в отдельное производство материалы об оскорблении Навальным судьи и других участников процесса во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный опротестовал предложение Фроловой, назвав себя «самым милым подсудимым». По словам политика, в настоящий момент он стал свидетелем, как рождается новое дело против него.


«Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУ СК по Москве по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания», — заявила Фролова.


Защита Навального считает, что ходатайство немотивированно, и непонятно, какие материалы прокурор хочет выделять в отдельное производство. «Я не понимаю, что хочет дополнить прокурор. Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым. Все что было сказано, — это комплименты прокурору. Если вы считаете что-то оскорблениями, скажите, какие были оскорбления», — эмоционально отреагировал Навальный.


«Мы присутствуем при рождении нового уголовного дела», — добавил оппозиционер.


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Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей

Политик сравнил суд с допросом у фашистов 12 февраля 2021
Dailystorm - Вы — оберштурмбаннфюрер: Навальный поиздевался над судьей

16 февраля проходит третье заседание по делу о клевете в отношении участника Великой Отечественной Игната Артеменко. Причиной для возбуждения дела были комментарии Навального о героях видеоролика RT в поддержку поправок к Конституции страны. Среди поддерживающих был и Артеменко. Навальный назвал всех участников записи «продажными холуями» и «предателями». Внук ветерана посчитал, что оппозиционер оскорбил его деда, и подал в суд.


Виновным себя Навальный не признает. Ему по части 2 статьи 128.1 УК РФ грозит штраф или принудительные работы. 12 февраля оппозиционер сравнил заседание суда с «фашистским допросом» и с издевкой предложил обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер». Служитель Фемиды сделала замечание Навальному, который выразил удивление и добавил, что судье «еще бы автомат на стол положить».


Ветеран Артеменко vs Навальный: второй день слушаний

Заседание суда длилось более девяти часов и превратилось в фарс 12 февраля 2021
Dailystorm - Ветеран Артеменко vs Навальный: второй день слушаний
#прокурор #суд #навальный
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