ФСБ пресекла работу ячеек «финансистов» террористов в Крыму и Татарстане

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», — сообщили в ЦОС ФСБ.





Задержанные россияне с 2015-го по 2019 год собирали средства в интернете, заявляя, что деньги пойдут на благотворительность. При задержании у «финансистов» террористов изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации.





«Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 и частью 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», — добавили в ФСБ.





15 февраля сотрудники ФСБ раскрыли межрегиональную ячейку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и задержали двух ее членов — одного в Новосибирске, второго в Томске. По данным спецслужбы, задержанные перечисляли деньги на счета боевиков. В отношении них возбуждено уголовное дело.





*«Исламское государство» и «Катиба Таухид валь-Джихад» — организации, признанные в России террористическими и запрещенные