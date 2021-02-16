Новости
Новости
St
ФСБ пресекла работу ячеек «финансистов» террористов в Крыму и Татарстане
Новости

ФСБ пресекла работу ячеек «финансистов» террористов в Крыму и Татарстане

Задержанные граждане собирали деньги для боевиков с 2015 года

ФСБ раскрыла и пресекла деятельность граждан РФ, собиравших в Крыму и Татарстане деньги для террористической группировки «Исламское государство»*. По данным спецслужбы, «финансисты» боевиков занимались своей деятельностью с 2015 года. Средства собирались под видом благотворительности, отметили в ФСБ.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», — сообщили в ЦОС ФСБ.


Задержанные россияне с 2015-го по 2019 год собирали средства в интернете, заявляя, что деньги пойдут на благотворительность. При задержании у «финансистов» террористов изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации.


«Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 и частью 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», — добавили в ФСБ.


15 февраля сотрудники ФСБ раскрыли межрегиональную ячейку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и задержали двух ее членов — одного в Новосибирске, второго в Томске. По данным спецслужбы, задержанные перечисляли деньги на счета боевиков. В отношении них возбуждено уголовное дело.


*«Исламское государство» и «Катиба Таухид валь-Джихад» — организации, признанные в России террористическими и запрещенные


#крым #татарстан #задержание #фсб
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»