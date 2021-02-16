В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской из-за ссоры

В Новосибирске водитель специально наехал на женщину с коляской из-за конфликта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Согласно записям с камер, перед инцидентом пострадавшая о чем-то поспорила с автолюбителем. Женщину пришлось госпитализировать, у нее перелом ноги. Управление Следственного комитета (СК) по региону начало проверку.
«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по внутридворовой территории дома 20 на улице Александра Чистякова, со стороны 24-го дома в сторону улицы Виктора Шевелева, совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части», — уточнили в ГИБДД.
По данным СМИ, женщина перед наездом сделала замечание водителю, когда тот сдвинулся с места перед ней. После конфликта автолюбитель развернулся и специально наехал на женщину, не сходившую с места.
После госпитализации врачи выяснили, что женщина получила перелом ноги. В СКР сообщили, что по данному происшествию начата проверка.
12 февраля в Москве на железнодорожные пути выбросило машину, за рулем которой находилась 42-летняя женщина. Удар повредил транспорт и дорогу — из-за инцидента на несколько часов задерживалось движение на участке Москва — Тверь, приостанавливали движение поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Водитель отделалась царапинами и испугом.