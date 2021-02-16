В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской из-за ссоры

«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по внутридворовой территории дома 20 на улице Александра Чистякова, со стороны 24-го дома в сторону улицы Виктора Шевелева, совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части», — уточнили в ГИБДД.





По данным СМИ, женщина перед наездом сделала замечание водителю, когда тот сдвинулся с места перед ней. После конфликта автолюбитель развернулся и специально наехал на женщину, не сходившую с места.





После госпитализации врачи выяснили, что женщина получила перелом ноги. В СКР сообщили, что по данному происшествию начата проверка.





12 февраля в Москве на железнодорожные пути выбросило машину, за рулем которой находилась 42-летняя женщина. Удар повредил транспорт и дорогу — из-за инцидента на несколько часов задерживалось движение на участке Москва — Тверь, приостанавливали движение поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Водитель отделалась царапинами и испугом.