Центробанк сообщил о новой сложности в борьбе с мошенниками

Мошенники выработали новую схему хищений — они пытаются вынудить жертв перевести средства через другой банк, чтобы отследить хищение было сложнее, сообщили в Центробанке. Регулятор подчеркнул, что это является серьезным вызовом в борьбе со злоумышленниками, и намерен вместе с кредитными организациями найти способы предотвращать такие попытки обмана. Также в ЦБ отметили, что россияне в целом стали более грамотными финансово и реже позволяют мошенникам обмануть себя по «старым» схемам.





«Злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка. [Мошенники] пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка», — приводит РИА Новости слова первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева.





При использовании такого метода банк, где хранились деньги, не видит, куда «ушли» средства, отметил эксперт. «И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и стороне банков», — пояснил он.





Сычев указал, что мошенники пытаются выдумывать новые способы обмана людей, поскольку старые тактики перестают работать — россияне стали более грамотны финансово. Однако массовые обзвоны с попыткой украсть деньги со счетов не исчезают. «Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги «заработал». Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка», — полагает специалист.





Ранее стало известно, что МВД хочет создать в мобильном приложении для экстренного вызова полиции специальный сервис для борьбы со звонками мошенников. Чтобы воспользоваться разработкой ведомства, нужно будет предоставить доступ к своей телефонной книге. На создание сервиса министерство потратит 63 миллиона рублей. Эксперты предупредили, что контакты россиян могут оказаться в свободном доступе в случае утечки.