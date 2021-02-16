«Почта России» подготовилась к доставке рецептурных лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил использовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами и их доставки. Представитель госкомпании в свою очередь отметил, что почта технически готова доставлять лекарства, и вскоре получит оптовую лицензию, которая позволит хранить и транспортировать препараты. В Госдуме поддержали инициативу, указав, что многим людям сложно добраться до аптеки, особенно в период пандемии.





«Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения», — сообщил газете «Известия» сопредседатель ВСП Ян Власов. Соответствующее предложение союз направил в Госдуму.





Представитель ВСП уточнил, что для дистанционной торговли лекарствами «Почта России» должна создать высокий уровень контроля качества услуг. Также необходим провизор, который будет давать дистанционные консультации.





«Почта России» готова доставлять лекарства на дом, отметили в компании. «Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями, скоро получим оптовую лицензию», — уточнил представитель «Почты России», добавив, что розничная лицензия на торговлю у ряда отделений уже есть.





В госкомпании напомнили, что пилотные аптечные пункты в «Почте России» работают с 2019 года. Сейчас они есть в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, а также в Башкортостане и Чувашии.





Некоторые депутаты Госдумы также выразили свою поддержку идее, призвав при этом обеспечить контроль качества препаратов. «Многим людям сложно доехать до аптеки и получить рецептурный препарат. Особенно инвалидам. Причем сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов», — объяснил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.





Некоторые эксперты считают, что пока рано вводить полную систему дистанционной продажи лекарств и их доставки. «Совершенно непонятно, как «Почта России» будет обеспечивать дистанционное консультирование покупателей провизором и проверять подлинность рецепта», — подчеркнул председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столички» Евгений Нифантьев.





Глава компании DSM Group Сергей Шуляк согласился с мнением коллеги, и указал на еще одно важное предложение ВСП — отменить правило, по которому онлайн-торговля разрешена только аптечным сетям, у которых имеется не менее 10 точек на территории России. «В небольших городах может быть всего пять-семь таких заведений. Но все они прошли лицензирование Росздравнадзора. И лишать их права торговать через интернет только потому, что у них менее 10 точек, — довольно дискриминационное решение», — считает он.





В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных и рецептурных лекарств. Ее могут осуществлять аптеки, которые обладают лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и имеют в своем составе не менее десяти аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.