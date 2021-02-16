Второй «британский» штамм COVID-19 выявили в 11 странах

Ученые из университета Эдинбурга выявили еще один новый штамм коронавируса, зародившийся в Великобритании, пишет газета The Guardian. По данным экспертов, вариант вируса распространился уже в 11 странах. Исследователи отметили, что новый «бристольский» штамм схож с южноафриканским — они оба обладают мутацией в шиповидном белке, который помогает вирусу проникать в клетки и уклоняться от антител.





«Мы пока не знаем, насколько легко будет распространяться этот новый вариант вируса, но если его не сдерживать, то можно предположить, что эффективность антител от вакцин или у переболевших будет не такой высокой. Пока мы не знаем наверняка, любые варианты с такой мутацией должны подвергаться тщательному тестированию», — рассказал газете ученый Саймон Кларк.





Новый вариант вируса получил обозначение B1525. По данным исследователей, он обладает мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностей вируса. Предположительно, эта мутация позволяет ему легче проникать в клетки, а также помогает избегать антител.





Выявили новый штамм в Бристоле. Предыдущий «британский» вариант коронавируса был обнаружен в Кенте. По словам врачей, в Великобритании сейчас четыре «вызывающих беспокойство» варианта COVID-19 — «кентский», «бристольский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы вируса.





«Бристольский» штамм уже обнаружен в Дании (35 случаев), Великобритании (33), Нигерии (12), США (10), Франции (5), Гане (4), Канаде (3), Австралии (2), Иордании (2), Бельгии (1), Испании (1).





Ранее центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему, которая позволяет обнаружить выявленный в Великобритании «кентский» штамм коронавируса. По словам представителей службы, это первая подобная разработка в мире, направленная на выявление конкретного типа вируса. В Роспотребнадзоре отметили, что технологию можно будет применять и для создания новых тестов под другие варианты инфекции.