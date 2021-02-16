Новости
Новости
St
МВД выработало новые требования к техосмотру автомобилей
Новости

МВД выработало новые требования к техосмотру автомобилей

Правила техосмотра будут обновлены с 1 марта

МВД прописало новые требования к безопасности транспортных средств при прохождении техосмотра. В частности, проверять будут работу стояночного тормоза, плавность поворота руля и его люфт, крепление колес и сезонность шин, целостность лобового стекла и функции ремней безопасности. Если требования будут нарушаться, то пройти техосмотр не удастся. Вступят в силу новые требования с 1 марта.


Всего в списке более 80 требований, сообщило ТАСС со ссылкой на проект новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».


Требования должны покрывать все возможные проблемы с автомобилем, которые можно установить при прохождении техосмотра. Так, проверять будут, не подтекает ли тормозная жидкость, герметичны ли трубопроводы и работает ли стояночный тормоз, который должен удерживать машину на уклоне. Также при техосмотре будут удостоверяться в плавной работе руля во всем диапазоне поворота. Суммарный люфт управления тоже не должен превышать установленных производителем значений.


На лобовом стекле допустимы только малые трещины, не мешающие обзору. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели. Ремни безопасности не должны иметь дефектов — надрывов лямки, неработающего замка или механизма катушки.


Шины и колеса должны быть в полной исправности — отсутствие одной гайки или болта на креплении колеса уже лишает возможности пройти техосмотр. Шины должны быть соответствующими сезону, а две шины на одной оси — одинаковой конструкции и размера.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

В Москве ГИБДД впервые отменила штраф, вынесенный с помощью нейросети

Водителя хотели оштрафовать за непристегнутый ремень 24 декабря 2020
Dailystorm - В Москве ГИБДД впервые отменила штраф, вынесенный с помощью нейросети

Изменения в правила техосмотра вступают в силу с 1 марта. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с 1 марта.


При прохождении техосмотра автолюбители будут получать новые диагностические карты. Как сообщили в МВД, оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в распечатанном виде. Доступ к ней будет разрешен сотрудникам Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.


С 1 февраля начали действовать новые правила автотюнинга. Владельцы переоборудованных машин должны получать специальное разрешение и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Для этого необходимо предоставить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Потом необходимо обратиться в госавтоинспекцию за получением свидетельства, предоставив следующий пакет документов: заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасности конструкции, а также копию документов об оплате госпошлины.


#автомобили #безопасность #техосмотр #гибдд
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2021

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»