МВД выработало новые требования к техосмотру автомобилей

МВД прописало новые требования к безопасности транспортных средств при прохождении техосмотра. В частности, проверять будут работу стояночного тормоза, плавность поворота руля и его люфт, крепление колес и сезонность шин, целостность лобового стекла и функции ремней безопасности. Если требования будут нарушаться, то пройти техосмотр не удастся. Вступят в силу новые требования с 1 марта.
Всего в списке более 80 требований, сообщило ТАСС со ссылкой на проект новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Требования должны покрывать все возможные проблемы с автомобилем, которые можно установить при прохождении техосмотра. Так, проверять будут, не подтекает ли тормозная жидкость, герметичны ли трубопроводы и работает ли стояночный тормоз, который должен удерживать машину на уклоне. Также при техосмотре будут удостоверяться в плавной работе руля во всем диапазоне поворота. Суммарный люфт управления тоже не должен превышать установленных производителем значений.
На лобовом стекле допустимы только малые трещины, не мешающие обзору. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели. Ремни безопасности не должны иметь дефектов — надрывов лямки, неработающего замка или механизма катушки.
Шины и колеса должны быть в полной исправности — отсутствие одной гайки или болта на креплении колеса уже лишает возможности пройти техосмотр. Шины должны быть соответствующими сезону, а две шины на одной оси — одинаковой конструкции и размера.
Изменения в правила техосмотра вступают в силу с 1 марта. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с 1 марта.
При прохождении техосмотра автолюбители будут получать новые диагностические карты. Как сообщили в МВД, оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в распечатанном виде. Доступ к ней будет разрешен сотрудникам Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях.
С 1 февраля начали действовать новые правила автотюнинга. Владельцы переоборудованных машин должны получать специальное разрешение и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Для этого необходимо предоставить заключение предварительной технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. Потом необходимо обратиться в госавтоинспекцию за получением свидетельства, предоставив следующий пакет документов: заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасности конструкции, а также копию документов об оплате госпошлины.