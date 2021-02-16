МВД выработало новые требования к техосмотру автомобилей

МВД прописало новые требования к безопасности транспортных средств при прохождении техосмотра. В частности, проверять будут работу стояночного тормоза, плавность поворота руля и его люфт, крепление колес и сезонность шин, целостность лобового стекла и функции ремней безопасности. Если требования будут нарушаться, то пройти техосмотр не удастся. Вступят в силу новые требования с 1 марта.





Всего в списке более 80 требований, сообщило ТАСС со ссылкой на проект новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».





Требования должны покрывать все возможные проблемы с автомобилем, которые можно установить при прохождении техосмотра. Так, проверять будут, не подтекает ли тормозная жидкость, герметичны ли трубопроводы и работает ли стояночный тормоз, который должен удерживать машину на уклоне. Также при техосмотре будут удостоверяться в плавной работе руля во всем диапазоне поворота. Суммарный люфт управления тоже не должен превышать установленных производителем значений.





На лобовом стекле допустимы только малые трещины, не мешающие обзору. Не получится пройти техосмотр и тем, у кого в машинах не работают стеклоочистители и стеклоомыватели. Ремни безопасности не должны иметь дефектов — надрывов лямки, неработающего замка или механизма катушки.





Шины и колеса должны быть в полной исправности — отсутствие одной гайки или болта на креплении колеса уже лишает возможности пройти техосмотр. Шины должны быть соответствующими сезону, а две шины на одной оси — одинаковой конструкции и размера.