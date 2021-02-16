Российские производители попросили повысить цены на мясо и колбасу

Мясопереработчики просят от сетевых магазинов повысить цены на мясо и колбасу на 10-15% из-за подорожания сырья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей торговых сетей. В некоторых случаях поставщики готовы растянуть повышение цен на несколько месяцев, чтобы сделать его не таким резким. В Минсельхозе считают, что подобное изменение маловероятно — в начале года цены на тушки снизились, а не выросли.





Крупный переработчик мяса сообщил изданию, что если в феврале 2020 года один килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля, то сегодня — 134-138 рублей, свинина на кости стоила 119 рублей за килограмм, а сейчас — те же 134-138 рублей. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы»,— настаивает собеседник газеты.





Другой представитель отрасли считает, что повысить цены сейчас будет затруднительно. «Поднять стоимость на прилавках сейчас проблематично из-за социальных факторов и контроля властей за ценообразованием», — пояснил заместитель гендиректора группы «Продо» (бренды «Клинский», «Омский бекон», «Черный кабан») Генрих Арутюнов.





Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в свою очередь выразил мнение, что цены могут вырасти не из-за подорожания сырой свинины. Он указал, что сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019-го и 2020 года. Зато, уточняет эксперт, в структуре расходов переработчиков мяса повышаются цены на другую продукцию: специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.





В Минсельхозе сообщили, что обращения мясопереработчиков пока не получали. В ведомстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.