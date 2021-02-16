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Российские производители попросили повысить цены на мясо и колбасу
Новости

Российские производители попросили повысить цены на мясо и колбасу

На фабриках указывают, что цена «сырья» существенно выросла

Мясопереработчики просят от сетевых магазинов повысить цены на мясо и колбасу на 10-15% из-за подорожания сырья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей торговых сетей. В некоторых случаях поставщики готовы растянуть повышение цен на несколько месяцев, чтобы сделать его не таким резким. В Минсельхозе считают, что подобное изменение маловероятно — в начале года цены на тушки снизились, а не выросли. 


Крупный переработчик мяса сообщил изданию, что если в феврале 2020 года один килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля, то сегодня — 134-138 рублей, свинина на кости стоила 119 рублей за килограмм, а сейчас — те же 134-138 рублей. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы»,— настаивает собеседник газеты.


Другой представитель отрасли считает, что повысить цены сейчас будет затруднительно. «Поднять стоимость на прилавках сейчас проблематично из-за социальных факторов и контроля властей за ценообразованием», — пояснил заместитель гендиректора группы «Продо» (бренды «Клинский», «Омский бекон», «Черный кабан») Генрих Арутюнов.


Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в свою очередь выразил мнение, что цены могут вырасти не из-за подорожания сырой свинины. Он указал, что сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019-го и 2020 года. Зато, уточняет эксперт, в структуре расходов переработчиков мяса повышаются цены на другую продукцию: специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию.


В Минсельхозе сообщили, что обращения мясопереработчиков пока не получали. В ведомстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.


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Путин призвал «ощутимо для россиян» сдерживать цены на продукты

Президент отметил, что это необходимо сделать рыночными методами 4 февраля 2021
Dailystorm - Путин призвал «ощутимо для россиян» сдерживать цены на продукты

В конце 2020 года президент России Владимир Путин потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду. Глава государства резко раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Путин также подчеркнул, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, а вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны.

 

После выступления президента премьер-министр Михаил Мишустин взял под личный контроль ситуацию с ценами на продукты питания в стране. В частности, глава правительства подписал ряд постановлений, призванных остановить рост цен на продовольственные товары. Одно из них обязывает Минсельхоз, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу заключать специальные соглашения с производителями и торговыми сетями.


#рост цен #минсельхоз #мясо
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