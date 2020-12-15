Мишустин подписал пакет постановлений для сдерживания роста цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на востребованные продукты, сообщается на сайте правительства. Так, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат соглашения с торговыми сетями, что позволит снизить цены на сахар и подсолнечное масло. Также будет установлена тарифная квота в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.





«Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС заключат соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — говорится в сообщении. Отмечается, что договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.





С 15 февраля до 30 июня следующего года правительство установит тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на экспорт ржи, пшеницы, кукурузы и ячменя. Мишустин подчеркнул, что это поможет стабилизировать цены на муку и хлеб.





«В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза», — заявили в правительстве.





В одном из постановлений Мишустина отмечается, что мукомолы получат финансовую поддержку, чтобы возместить затраты на покупку пшеницы.





«Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции», — сообщается в документе.