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Мишустин подписал пакет постановлений для сдерживания роста цен на продукты
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Мишустин подписал пакет постановлений для сдерживания роста цен на продукты

В частности, будет установлена тарифная квота в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы

В частности, будет установлена тарифная квота в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Фото: © Global Look Press / Алексей Бучаков
Фото: © Global Look Press / Алексей Бучаков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на востребованные продукты, сообщается на сайте правительства. Так, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат соглашения с торговыми сетями, что позволит снизить цены на сахар и подсолнечное масло. Также будет установлена тарифная квота в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.


«Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС заключат соглашения с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — говорится в сообщении. Отмечается, что договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.


С 15 февраля до 30 июня следующего года правительство установит тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на экспорт ржи, пшеницы, кукурузы и ячменя. Мишустин подчеркнул, что это поможет стабилизировать цены на муку и хлеб.


«В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза», — заявили в правительстве.


В одном из постановлений Мишустина отмечается, что мукомолы получат финансовую поддержку, чтобы возместить затраты на покупку пшеницы.


«Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции», — сообщается в документе.


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Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%

Сейчас у кабмина есть право устанавливать лимит стоимости социально значимых товаров при росте на 30% 14 декабря 2020
Dailystorm - Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%

Накануне Министерство экономического развития России предложило дать правительству право регулировать цены на социально значимые товары при их повышении на 10%. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу. Сейчас у кабмина есть полномочия устанавливать лимит стоимости продуктов при росте на 30%.


В тот же день миллиардер Олег Дерипаска выразил мнение, что рост цен на продукты в России связан с высокими процентами по кредитам для сектора сельского хозяйства. По словам Дерипаски, если ситуацию не изменить в ближайшее время, «чуда не будет» и россиянам придется все больше денег тратить на еду.


Ранее президент России Владимир Путин потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду. Глава государства резко раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Президент также подчеркнул, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, а вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны. После выступления президента Мишустин взял под личный контроль ситуацию с ценами на продукты питания в стране.


#продукты #мишустин #рост цен
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