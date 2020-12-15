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«Трезвая Россия» назвала долю употребляющих алкоголь граждан
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«Трезвая Россия» назвала долю употребляющих алкоголь граждан

Таких россиян трудоспособного возраста свыше 85% или более 76 миллионов

Свыше 85% трудоспособных россиян (более 76 миллионов) употребляют алкоголь. Об этом говорится в докладе о демократической ситуации проекта «Трезвая Россия». К трудоспособному населению относятся мужчины 16–65 лет и женщины 16–60 лет.


«Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию. При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем», — цитирует доклад «Трезвой России» РИА Новости. Трудоспособное население составляет 61% от всех жителей России, уточняется в докладе.


По данным опроса проекта, доля употребляющих алкоголь среди молодежи — 69%, из них 53% выпивали систематически — раз в неделю. Побуждающими факторами к выпивке молодые люди назвали доступность алкоголя (62% опрошенных) и реклама в СМИ и по телевизору (52%).


По оценкам «Трезвой России» самый популярный вид алкоголя в стране – пиво – россияне выпивают 8,5 миллиарда литров в год. На втором месте – водка – около миллиарда литров в год.


Эксперты организации также составили рейтинг трезвости российских регионов. Для него использовали шесть критериев: число умерших от отравления алкоголем; численность состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; а также уровень ограничений на продажу таких товаров.


Хуже всего ситуация с алкоголем обстоит в Коми, Чукотке, Удмуртии, Сахалинской и Магаданской областях, сообщает RT со ссылкой на доклад. В пятерке самых трезвых – Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.



Заметка дополняется


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#алкоголь #регионы #здоровье #трезвая россия
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