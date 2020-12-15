РБК: Авиакомпании пожаловались на рост расхода топлива на 10% в новой системе полетов

Авиакомпании посетовали на росте расхода топлива после ввода новой системы движения самолетов в европейской части России. Она была запущена 3 декабря. По информации источников РБК, время набора высоты и захода на посадку у бортов выросло на 10–15 минут. В результате расход топлива увечился на порядка 10%.





Источник издания в «Аэрофлоте» рассказал, что в новой системе полетов снижение самолета начинается раньше, чем было до ее введения. Однако представитель этой авиакомпании призвал не торопиться с оценками, поскольку прошла всего неделя с момента введения новых правил: «Сейчас преждевременно делать выводы, очевидно, что по итогам тестов будут корректирующие решения».





Пилот S7 Airlines указал на то, что теперь фактическое время полета превышает плановое, тогда как раньше было наоборот. Представитель «Победы» также сообщил РБК, что средняя продолжительность набора высоты и снижения выросла на 17% и 22% соответственно. В «дочке» «Аэрофлота» подсчитали, что расход топлива увеличился на 10% и 42%.





При этом в авиакомпании «Россия» не отметили сильных изменений в расходах топлива после 3 декабря. «Анализ выполненных рейсов с 3 по 13 декабря в условиях новой структуры не показал значительных ухудшений топливной эффективности, расход топлива и времени полета сопоставимы со значениями прошлого года, когда рейсы выполнялись в условиях высокой интенсивности воздушного движения», — заявили в авиакомпании.





В Росавиации подчеркнули, что пока не получали запросов в связи с повышенным расходом топлива авиакомпаниями. «В ряде случаев выдерживание новых схем действительно привело к увеличению среднего времени набора высоты и захода на посадку. Это связано с тем, что в связи с COVID-19 интенсивность в 2020 году упала и самолеты до введения структуры летали практически напрямую», — пояснили в ведомстве.





В беседе с Daily Storm президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов пояснил, что пока рано давать оценки новой системе полетов. «Нужна статистика. Прошло совсем мало времени».





Дельдюжов предположил, что авиакомпания «Победа» «обиделась на Росавиацию, поскольку вынуждена была одному руководителю взыскание дать, а его заместителя уволить за тот беспредел, что натворили в полетах» [пилоты начертили в небе символ, похожий на мужские половые органы, чтобы поддержать футболиста Артема Дзюбу].





Заметка дополняется