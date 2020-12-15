Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал избранному главе Белого дома успехов и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами на принципах равноправия и взаимного уважения.
«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму главы государства.
Путин подчеркнул, что Россия и США несут «особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность». По мнению российского лидера, несмотря на существующие разногласия страны могут способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир.
«Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. Действующий президент страны Дональд Трамп пообещал уйти из Белого дома, если выборщики 14 декабря проголосуют за его конкурента. По мнению действующего президента, в таком случае электоральная коллегия совершит ошибку, но сопротивляться их решению Трамп не станет. Он также повторил свои слова о массовых фальсификациях и сравнил процедуру в 2020 году с «выборами в стране третьего мира».
В ночь на 15 декабря коллегия выборщиков США утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой Белого дома. За него проголосовали 306 выборщиков при необходимых 270-ти. Действующий президент страны республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса. Результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс, итоги должны быть оглашены 6 января. Республиканцы провели в ряде штатов голосование альтернативных выборщиков, его результаты также будут направлены на рассмотрение законодателей.