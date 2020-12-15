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Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
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Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Ранее коллегия выборщиков отдала кандидату от демократов 306 голосов при необходимых 270-ти

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал избранному главе Белого дома успехов и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами на принципах равноправия и взаимного уважения.


«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму главы государства.


Путин подчеркнул, что Россия и США несут «особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность». По мнению российского лидера, несмотря на существующие разногласия страны могут способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир.


«Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.


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Байден рассказал, как будет строить отношения с Россией

Политик планирует придерживаться многостороннего подхода при взаимодействии с РФ, Китаем и Ираном 4 декабря 2020
Dailystorm - Байден рассказал, как будет строить отношения с Россией

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. Действующий президент страны Дональд Трамп пообещал уйти из Белого дома, если выборщики 14 декабря проголосуют за его конкурента. По мнению действующего президента, в таком случае электоральная коллегия совершит ошибку, но сопротивляться их решению Трамп не станет. Он также повторил свои слова о массовых фальсификациях и сравнил процедуру в 2020 году с «выборами в стране третьего мира».


В ночь на 15 декабря коллегия выборщиков США утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой Белого дома. За него проголосовали 306 выборщиков при необходимых 270-ти. Действующий президент страны республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса. Результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс, итоги должны быть оглашены 6 января. Республиканцы провели в ряде штатов голосование альтернативных выборщиков, его результаты также будут направлены на рассмотрение законодателей.


#байден #выборы #путин #сша
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