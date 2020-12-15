Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал избранному главе Белого дома успехов и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами на принципах равноправия и взаимного уважения.





«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму главы государства.





Путин подчеркнул, что Россия и США несут «особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность». По мнению российского лидера, несмотря на существующие разногласия страны могут способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир.





«Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.