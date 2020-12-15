Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

Республиканцы провели в ряде американских штатов голосование альтернативных выборщиков, сообщил интернет-портал Vox. По его данным, результаты будут направлены в Конгресс страны. Отобранные Трампом выборщики собрались в том числе в штатах Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Невада и Мичиган. Они отдали свои голоса в поддержку действующего президента. Издание отмечает, что некоторые участники пытались преуменьшить значение этого шага, назвав его «просто юридической формальностью».





Старший советник Трампа Стивен Миллер пояснил, что альтернативное голосование выборщиков поможет республиканцам в проведении судебных разбирательств, касающихся итогов выборов. «Это гарантирует, что для нас останутся доступными все юридические пути. Это означает, что если мы выиграем эти дела в суде, то сможем направить все эти альтернативные списки, чтобы они были сертифицированы», — сказал он.





Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. Дональд Трамп пообещал уйти из Белого дома, если выборщики 14 декабря проголосуют за его конкурента. По мнению действующего президента, в таком случае электоральная коллегия совершит ошибку, но сопротивляться их решению Трамп не станет. Он также повторил свои слова о массовых фальсификациях и сравнил процедуру в 2020 году с «выборами в стране третьего мира».