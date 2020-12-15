Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

В США коллегия выборщиков утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой Белого дома. За него проголосовали 306 выборщиков при необходимых 270-ти. Действующий президент страны республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса. Результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс, итоги должны быть оглашены 6 января. Республиканцы провели в ряде штатов голосование альтернативных выборщиков, его результаты также будут направлены на рассмотрение законодателей.
«Джозеф Байден выиграл голосование коллегии выборщиков в понедельник [14 декабря], что делает его избранным президентом. 55 голосов выборщиков в Калифорнии поставили бывшего вице-президента на первое место», — отмечается на официальном сайте выборов президента США.
Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков «ясной победой», одержанной им над Трампом. «306 голосов выборщиков — это столько же, сколько Трамп и [действующий вице-президент США Майкл] Пенс получили, когда они победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой. По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас», — заявил кандидат от демократов.
Коллегия выборщиков в США избирает президента и вице-президента США — единственные два должностных лица страны, избираемые на федеральных выборах. В настоящее время количество выборщиков составляет 538. Для победы кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 270 выборщиков.
Итоги голосования выборщиков 6 января должен утвердить Конгресс США. Только после этого Байден будет официально назван победителем выборов. Инаугурация 46-го президента страны состоится 20 января.
Республиканцы провели в ряде американских штатов голосование альтернативных выборщиков, сообщил интернет-портал Vox. По его данным, результаты будут направлены в Конгресс страны. Отобранные Трампом выборщики собрались в том числе в штатах Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Невада и Мичиган. Они отдали свои голоса в поддержку действующего президента. Издание отмечает, что некоторые участники пытались преуменьшить значение этого шага, назвав его «просто юридической формальностью».
Старший советник Трампа Стивен Миллер пояснил, что альтернативное голосование выборщиков поможет республиканцам в проведении судебных разбирательств, касающихся итогов выборов. «Это гарантирует, что для нас останутся доступными все юридические пути. Это означает, что если мы выиграем эти дела в суде, то сможем направить все эти альтернативные списки, чтобы они были сертифицированы», — сказал он.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. Дональд Трамп пообещал уйти из Белого дома, если выборщики 14 декабря проголосуют за его конкурента. По мнению действующего президента, в таком случае электоральная коллегия совершит ошибку, но сопротивляться их решению Трамп не станет. Он также повторил свои слова о массовых фальсификациях и сравнил процедуру в 2020 году с «выборами в стране третьего мира».