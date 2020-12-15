В России предложили ужесточить ответственность за разглашение банковской тайны

Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и Департамент кибербезопасности Сбербанка предложили дополнить Уголовный кодекс РФ статей, ужесточающей ответственность за разглашение данных банковских клиентов. Об этом сообщил президент МПА Юрий Жданов. Инициатива в ближайшее время направят для обсуждения в кабинет министров, МВД и Госдуму.





«Мы разработали предложение по формированию нового состава преступления, выделив его из статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Предлагается в УК РФ ввести статью 183.1, которая будет касаться исключительно разглашения банковской тайны», — рассказал в интервью РИА Новости Жданов.





По его словам, в новой статье предполагается расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности за незаконное раскрытие банковской тайны. «Например, ответственность понесут и заказчик, и посредник», — добавил он и уточнил, что статья должна будет содержать «дополнительный квалифицирующий признак преступления» (совершенное группой лиц).





На сегодняшний день по статье 183 УК РФ предусмотрены разные виды наказания, начиная от штрафа до 500 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы на срок до семи лет. Жданов отметил, что в 2018 году по этой статье осудили 128 человек, при этом в 90% случаев они получили штрафы до 50 тысяч рублей. При этом за последние семь лет число кибепреступлений, по данным МВД и банковских служб кибербезопасности, выросло в 20 раз. Только с начала 2020 года в России зарегистрировали около 20 миллионов звонков мошенников клиентам банков.





«Мы же предлагаем ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий», — уточнил президент МПА.