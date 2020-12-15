Новости
Новости
St
В России предложили ужесточить ответственность за разглашение банковской тайны
Новости

В России предложили ужесточить ответственность за разглашение банковской тайны

За последние семь лет число кибепреступлений в банковской сфере выросло в 20 раз

Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и Департамент кибербезопасности Сбербанка предложили дополнить Уголовный кодекс РФ статей, ужесточающей ответственность за разглашение данных банковских клиентов. Об этом сообщил президент МПА Юрий Жданов. Инициатива в ближайшее время направят для обсуждения в кабинет министров, МВД и Госдуму.


«Мы разработали предложение по формированию нового состава преступления, выделив его из статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Предлагается в УК РФ ввести статью 183.1, которая будет касаться исключительно разглашения банковской тайны», — рассказал в интервью РИА Новости Жданов.


По его словам, в новой статье предполагается расширить круг лиц, которые будут привлекаться к ответственности за незаконное раскрытие банковской тайны. «Например, ответственность понесут и заказчик, и посредник», — добавил он и уточнил, что статья должна будет содержать «дополнительный квалифицирующий признак преступления» (совершенное группой лиц).


На сегодняшний день по статье 183 УК РФ предусмотрены разные виды наказания, начиная от штрафа до 500 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы на срок до семи лет. Жданов отметил, что в 2018 году по этой статье осудили 128 человек, при этом в 90% случаев они получили штрафы до 50 тысяч рублей. При этом за последние семь лет число кибепреступлений, по данным МВД и банковских служб кибербезопасности, выросло в 20 раз. Только с начала 2020 года в России зарегистрировали около 20 миллионов звонков мошенников клиентам банков.


«Мы же предлагаем ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий», — уточнил президент МПА.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

ЦБ отказался от идеи Колокольцева упростить доступ полиции к банковской тайне

Глава МВД ранее посетовал, что правоохранители несвоевременно получают данные о признаках противоправных деяний в банках 29 апреля 2020
Dailystorm - ЦБ отказался от идеи Колокольцева упростить доступ полиции к банковской тайне

В конце апреля 2020 года глава МВД Владимир Колокольцев предложил Банку России договориться об информационном взаимодействии и облегчить сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне для предотвращения финансовых преступлений. По мнению министра, полиция не может быстро реагировать на факты мошенничества, поскольку получает нужную информацию слишком поздно. Он также отметил, что банки отказывают правоохранителям в данных, ссылаясь на неоднозначность законов, из-за чего МВД подготовило поправки к законодательству. Регулятор отверг предложение Колокольцева, мотивировав отказа своевременных оповещением правоохранителей о всех фактах нарушений.


#банк #мвд #полиция #госдума
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»