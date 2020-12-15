В Башкирии на месте пожара в частном пансионате обнаружили тела 11 человек

Спасатели обнаружили тела 11 погибших на месте пожара в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, трагедия произошла в частном пансионате. На месте работают эксперты пожарной лаборатории. Причины произошедшего не уточняются. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, заявил глава районной администрации Ильдар Нафиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
На месте пожара обнаружены тела 11 погибших, уточнили в ведомстве агентству ТАСС. По данным издания, горел частный пансионат по всей площади — 162 квадратных метра. Из сгоревшего здания самостоятельно смогли спастись четыре человека.
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России», — уточнили в ведомстве.
Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 16 человек. Ликвидировать возгорание удалось к 04:00 мск. На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.
«Произошла ужасная трагедия... 11 человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино, — написал на своей странице «ВКонтакте» Нафиков. — Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС».
По факту гибели 11 человек во время пожара в деревне Ишбулдино региональным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, в ночь на 15 декабря пожар произошел в здании автономной некоммерческой организации центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».
«На место происшествия выехали руководство и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, руководитель и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС», — уточнили в пресс-службе управления комитета.
В начале декабря в Ростове-на-Дону на рынке «Классик» загорелся павильон с фейерверками. Из-за пожара пиротехника начала детонировать — над киоском произошел незапланированный салют, а огонь быстро распространился на окружающие строения. В результате пожара, охватившего более чем 4000 квадратных метров, пострадали около сотни предприятий, работавших по соседству.