В Башкирии на месте пожара в частном пансионате обнаружили тела 11 человек

Спасатели обнаружили тела 11 погибших на месте пожара в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, трагедия произошла в частном пансионате. На месте работают эксперты пожарной лаборатории. Причины произошедшего не уточняются. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, заявил глава районной администрации Ильдар Нафиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.





«В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.