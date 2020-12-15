Митрополит Корнилий рассказал об отношении старообрядцев к современным технологиям

Старообрядцам не чужды современные технологии и достижения науки, заявил митрополит Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий. При этом он отметил, что не все нововведения, дающие больший комфорт, могут быть духовно полезны — все зависит от отношения человека к ним.





«Для старообрядцев не чужды современные технологии и достижения науки и техники. По поводу отношения к ИНН [идентификационный номер налогоплательщика] считаю — не человек для ИНН, а ИНН для человека», — сказал в интервью РИА Новости Корнилий.





Митрополит отметил, что на Соборе Русской православной старообрядческой планируют обсудить «возможную опасность цифровой экономики». Говоря о полезности современных технологий, которые предоставляют человеку больше удобства и комфорта, Корнилий напомнил, что «все можно, но не все полезно для спасения души».





«Все зависит от нашего отношения к этому «удобному и комфортному». Все это полезно лишь в той мере, в которой это способствует спасению души, избавлению от страстей», — уточнил собеседник агентства.





По словам предстоятеля, подлинное счастье — это быть с Богом, очищение души от греха, любить людей и творить добро. Митрополит отметил мужество и стойкость медиков в борьбе с COVID-19. Корнилий подчеркнул, что старообрядцы доверяют науке и современной медицине. «Соблюдение дистанции и масочно-перчатный режим — вполне адекватные меры, способствующие борьбе с пандемией. Надо слушать врачей, соблюдать меры личной гигиены», — сказал он.





В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече с митрополитом Корнилием обсудил возвращение старообрядцев в Россию. Патриарх поблагодарил главу государства за начатый процесс и отметил, что переселенцы справляются с возникающими трудностями, и им не нужно помогать, главное — чтобы им не мешали.