В Якутии сократят число госслужащих на треть

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об изменении структуры своей администрации и правительства республики. Согласно документу, количество госслужащих в региональном управляющем аппарате снизится на 33 человека. На следующем этапе сокращение коснется республиканские министерства и ведомства. Всего в течение трех лет в Якутии планируют сократить число государственных и муниципальных служащих на 30%.





«По новой структуре сокращается число государственных гражданских служащих на 33 штатные единицы. Следующим шагом будет соответствующие решения на уровне министерств и ведомств», — сообщила пресс-служба правительства Якутии.





Согласно указу главы республики, упраздняются отделы по взаимодействию с федеральными органами власти, мобилизации и информационно-аналитической системы «Ситуационный центр главы Республики Саха (Якутия)».





Отмечается, что о планах сократить в течение трех лет число государственных и муниципальных служащих на 30% в республике глава Якутии Айсен Николаев объявил в своем послании в 2019 году. «Модернизация государственного управления в Республике Саха (Якутия) продолжается в соответствии с одноименным указом главы Якутии и распоряжением о комплексе мер по выполнению обязательств по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов», — отметили в республиканском кабмине.