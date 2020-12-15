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В Якутии сократят число госслужащих на треть
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В Якутии сократят число госслужащих на треть

На первом этапе сокращение коснется сотрудников главы администрации и правительства республики

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об изменении структуры своей администрации и правительства республики. Согласно документу, количество госслужащих в региональном управляющем аппарате снизится на 33 человека. На следующем этапе сокращение коснется республиканские министерства и ведомства. Всего в течение трех лет в Якутии планируют сократить число государственных и муниципальных служащих на 30%.


«По новой структуре сокращается число государственных гражданских служащих на 33 штатные единицы. Следующим шагом будет соответствующие решения на уровне министерств и ведомств»,сообщила пресс-служба правительства Якутии.


Согласно указу главы республики, упраздняются отделы по взаимодействию с федеральными органами власти, мобилизации и информационно-аналитической системы «Ситуационный центр главы Республики Саха (Якутия)».


Отмечается, что о планах сократить в течение трех лет число государственных и муниципальных служащих на 30% в республике глава Якутии Айсен Николаев объявил в своем послании в 2019 году. «Модернизация государственного управления в Республике Саха (Якутия) продолжается в соответствии с одноименным указом главы Якутии и распоряжением о комплексе мер по выполнению обязательств по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов», — отметили в республиканском кабмине.


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Мишустин объявил о сокращении числа госслужащих на 5-10% в 2021 году

Увольнения станут частью реформы системы управления, добавил премьер-министр 16 ноября 2020
Dailystorm - Мишустин объявил о сокращении числа госслужащих на 5-10% в 2021 году

Реформа административной системы России была объявлена осенью 2019 года. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко тогда заявляла, что к 2021 году общее сокращение числа госслужащих в регионах должно было достигнуть 15%. Планируемые изменения не удалось осуществить из-за пандемии коронавируса.


Сокращение штата госслужащих в стране проводилось в последние 10 лет дважды — Дмитрий Медведев анонсировал сокращение штата в 2010 году (на 20%), когда он был президентом РФ, и в 2016-м, уже на посту премьер-министра (на 10%). Согласно информации Росстата, сокращения не имели долгосрочного эффекта. По данным службы, в 2000 году в России насчитывалось 1 миллион 161 тысяча работников госорганов и органов местного самоуправления, в 2010-м — 1 миллион 648 тысяч, в 2015-м — уже 2 миллиона 176 тысяч, а по данным за 2018 год — 2 миллиона 156 тысяч человек.


#якутия #госслужащие #сокращение
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