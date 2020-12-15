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Мэр Перми Самойлов подал в отставку
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Мэр Перми Самойлов подал в отставку

Он руководил городом с 2016 года

Глава Перми Дмитрий Самойлов 15 декабря написал заявление об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города «Интерфаксу». Депутаты городской думы 15 декабря рассмотрят его заявление и назначат временно исполняющего обязанности градоначальника.


Планируется, что депутаты назначат врио главы Перми первого вице-мэра Алексея Демкина, сообщает Ura.ru. В повестку пленарного заседания Пермской гордумы внесли вопросы о досрочном сложении полномочий Самойлова и о назначении Демкина временно исполняющим обязанности мэра.


По информации портала, Дмитрий Самойлов может занять пост вице-премьера правительства Пермского края. О том, что Самойлов досрочно уйдет с должности в скором времени, издание писало еще 17 ноября.


Дмитрий Самойлов занимает пост мэра Перми с 2016 года. С 2014 года по 2016-й он был главой администрации города, а с 2013 года по 2014-й руководил администрацией губернатора Пермского края. Ранее он был министром территориального развития региона. Также в разное время Самойлов занимал руководящие должности в компаниях «Уралсвязьинформ» и «Предприятие «ЭКС Лимитед».


В октябре мэр Архангельска Игорь Годзиш сообщил, что подал в отставку по собственному желанию. Годзиш занимал пост градоначальника с 2015 года. Врио градоначальника назначили замглавы мэра по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова.


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Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку

Он прекращает свои полномочия с 19 октября, его обязанности будет временно исполнять его заместитель Даниил Шапошников 19 октября 2020
Dailystorm - Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку
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