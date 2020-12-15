Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

Новый пассажирский лайнер МС-21-300, разработанный корпорацией «Иркут», совершил с российскими двигателями ПД-14 первый полет, который продолжался 1 час 25 минут. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Эипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева проверил режим работы силовой установки, устойчивость и управляемость воздушного судна, а также функционирование систем самолета.





«15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — говорится в сообщении госкорпорации.