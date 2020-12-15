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Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет
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Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

Пассажирский авиалайнер находился в воздухе почти два часа

Новый пассажирский лайнер МС-21-300, разработанный корпорацией «Иркут», совершил с российскими двигателями ПД-14 первый полет, который продолжался 1 час 25 минут. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Эипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева проверил режим работы силовой установки, устойчивость и управляемость воздушного судна, а также функционирование систем самолета.


«15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14»,говорится в сообщении госкорпорации.


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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал этот полет объединением двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. «Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», — добавил он.



В соцсетях 13 декабря появилось видео пробежки МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Автор ролика предположил, что до первого полета нового гражданского лайнера осталось несколько дней. В комментариях пользователи утверждали, что самолет поднимется в воздух на следующей неделе.



МС-21-300 — новый пассажирский лайнер, разрабатываемый в России корпорацией «Иркут». Конструкция воздушного судна предусматривает вместимость от 150 до 211 пассажиров.


Первый полет тестовый вариант самолета совершил 28 мая 2017 года. В данный момент лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, но позднее в этом году будут проводиться тесты с отечественными двигателями ПД-14. Предполагается, что уже в 2021 году его запустят в серийное производство. 


ПД-14 — семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей с тягой на взлете от 9 до 18 тонн. Разработан корпорацией ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) при участии конструкторского бюро «ОДК-Авиадвигатель». Двигатель в октябре 2018 года закончил сертификационные испытания. Производится на «ОДК-Пермские моторы».


Новый пассажирский лайнер МС-21 пролетал с одним выключенным двигателем два часа

Машина показала себя надежно в различных стрессовых ситуациях, заявили в корпорации «Иркут» 17 июня 2020
Dailystorm - Новый пассажирский лайнер МС-21 пролетал с одним выключенным двигателем два часа
#авиация #самолеты #ростех #мс-21
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