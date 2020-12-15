Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Он заявил, что «полон надежд» и считает препарат полезным. На прошлой неделе стало известно, что Стоун прилетел на Урал снимать фильм об атомной станции.





«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине. Мне предстоит сделать второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд и считаю, что ваша вакцина полезна», — рассказал режиссер в интервью Первому каналу, цитата по ТАСС.





Стоун добавил, что не понимает, почему Запад игнорирует российскую вакцину. «Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее. Проблема в том, что не все это понимают», — сообщил он.





7 декабря Оливер Стоун прибыл со съемочной группой на Белоярскую атомную электростанцию в Свердловскую область. АЭС заинтересовала американца тем, что на ней используют реактор на быстрых нейтронах. В пресс-службе станции отметили, что «визит звезды будет носить ознакомительный характер». Стоун также хотел посетить российские атомные станции в Обнинске, Мурманске и Белоярске.





14 декабря в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что «Спутник V» показал 100%-ную эффективность при лечении COVID-19 в тяжелых случаях. Создатели отечественного препарата отметили, что собираются подать документы для ускоренной регистрации лекарства в других странах.





В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первой стала «Спутник V», созданная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Позднее регистрацию получила «ЭпикВакКорона» новосибирского центра «Вектор».