«Роснефть» открыла третье уникальное газовое месторождение в Карском море

Компания «Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском море. Ему присвоено имя маршала Константина Рокоссовского, сообщили в пресс-службе корпорации. Месторождение поставлено на государственный учет. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных.





Запасы газа на новом месторождении оцениваются в 514 миллиардов кубометров, а конденсата — 53 миллиона тонн. Оно было открыто при поисково-разведочном бурении на лицензионном участке Восточно-Приновоземельском-2. Ранее «Роснефть» открыла месторождение на Карском шельфе с запасами в 800 миллиардов кубических метров, ему присвоено имя маршала Георгия Жукова.





«Бурение велось в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по освоению нефтегазового потенциала этого региона», — отметили в пресс-службе компании.





В корпорации отметили, что старт проект в 2014 году дал президент России Владимир Путин. «Результатом бурения первой скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Победа. Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 миллионов тонн нефти и 422 миллиарда кубометров газа», — уточнили в компании.





Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря «Роснефть» обнаружила более 30 перспективных структур. Компания планирует провести поисково-оценочного бурение на этих участках.