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«Роснефть» открыла третье уникальное газовое месторождение в Карском море
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«Роснефть» открыла третье уникальное газовое месторождение в Карском море

Его суммарные запасы оцениваются в 514 миллиардов кубических метров газа и 53 миллиона тонн конденсата

Компания «Роснефть» открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском море. Ему присвоено имя маршала Константина Рокоссовского, сообщили в пресс-службе корпорации. Месторождение поставлено на государственный учет. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных.


Запасы газа на новом месторождении оцениваются в 514 миллиардов кубометров, а конденсата — 53 миллиона тонн. Оно было открыто при поисково-разведочном бурении на лицензионном участке Восточно-Приновоземельском-2. Ранее «Роснефть» открыла месторождение на Карском шельфе с запасами в 800 миллиардов кубических метров, ему присвоено имя маршала Георгия Жукова.


«Бурение велось в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по освоению нефтегазового потенциала этого региона»,отметили в пресс-службе компании.


В корпорации отметили, что старт проект в 2014 году дал президент России Владимир Путин. «Результатом бурения первой скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Победа. Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 миллионов тонн нефти и 422 миллиарда кубометров газа», — уточнили в компании.


Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря «Роснефть» обнаружила более 30 перспективных структур. Компания планирует провести поисково-оценочного бурение на этих участках.


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Сечин подарил Путину «лучшую в мире» нефть

По словам главы «Роснефти», у премиального сырья уникальный состав — 0,02% серы 18 августа 2020
Dailystorm - Сечин подарил Путину «лучшую в мире» нефть

В октябре 2020 года компания «Роснефть» обогнала «Газпром» и стала лидером рейтинга 600 крупнейших компаний России RAEX-600. Смена лидера произошла впервые за последние 20 лет. Третье место в списке заняла нефтекомпания «Лукойл».


Объем реализации продукции «Роснефти» в 2019-м составил 7,636 триллиона рублей с темпом роста 10,2%. Объем реализации занимавшего первую строчку рейтинга с 2000 года «Газпрома» в 2019 году был равен 7,636 триллиона рублей с темпом роста 10,2%. В 2018 году этот показатель составлял 8,067 триллиона рублей.


#арктика #газ #нефть #роснефть #месторождение
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