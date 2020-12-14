Новости
Новости
St
СМИ: Российские хакеры получили данные Министерства внутренней безопасности США
Новости

СМИ: Российские хакеры получили данные Министерства внутренней безопасности США

Ранее россиян обвинили в атаке на Национальное управление по телекоммуникациям и информации и Минфин

Хакеры, работающие на российское правительство, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. В министерстве заявили, что знают о кибератаках и уже работают над ответными мерами в связи с поступившими угрозами.


«Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США», — заявили в агентстве. При этом Reuters не привел доказательств причастности россиян к кибератаке.


В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что знают о кибервзломах и уже работают над федеральным ответом на них.


«Министерство внутренней безопасности в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и тесно работает с нашими партнерами, как государственными, так и частными, над федеральным ответом на это», — подчеркнул помощник министра по связям с общественностью Алексей Волторнист.


Reuters отметил, что взлом внутренних коммуникаций министерства стал продолжением кибератаки, о которой заявляли 13 декабря. Тогда хакеры получили доступ к Минфину США и Министерству торговли.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США

Ранее о кибератаке со стороны «российских хакеров» написали несколько американских СМИ 14 декабря 2020
Dailystorm - В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США

Американское издание Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США ранее сообщило о кибератаке в отношении Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA). По данным газеты, за нападением стояли хакеры из группы APT29 (Cozy Bear), которая, утверждает издание, работает на российскую разведку. Агентство Reuters подтвердило информацию о нападении на системы двух ведомств и указало, что хакеры несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA.


Пресс-служба Министерства торговли США позднее подтвердила информацию о взломе компьютерной сети NTIA. Расследованием занимается ФБР. По данным Reuters, утечка оказалось достаточно серьезной — после ее обнаружения было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не причастна к инциденту. По его словаам, президент России Владимир Путин предложил США сотрудничество по кибербезопасности, но американская сторона так и не ответила на предложение.


#хакеры #сша #кибератака
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»