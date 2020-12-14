СМИ: Российские хакеры получили данные Министерства внутренней безопасности США

Хакеры, работающие на российское правительство, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. В министерстве заявили, что знают о кибератаках и уже работают над ответными мерами в связи с поступившими угрозами.





«Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США», — заявили в агентстве. При этом Reuters не привел доказательств причастности россиян к кибератаке.





В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что знают о кибервзломах и уже работают над федеральным ответом на них.





«Министерство внутренней безопасности в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и тесно работает с нашими партнерами, как государственными, так и частными, над федеральным ответом на это», — подчеркнул помощник министра по связям с общественностью Алексей Волторнист.





Reuters отметил, что взлом внутренних коммуникаций министерства стал продолжением кибератаки, о которой заявляли 13 декабря. Тогда хакеры получили доступ к Минфину США и Министерству торговли.