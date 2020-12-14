СМИ: Российские хакеры получили данные Министерства внутренней безопасности США

Хакеры, работающие на российское правительство, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. В министерстве заявили, что знают о кибератаках и уже работают над ответными мерами в связи с поступившими угрозами.
«Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США», — заявили в агентстве. При этом Reuters не привел доказательств причастности россиян к кибератаке.
В Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что знают о кибервзломах и уже работают над федеральным ответом на них.
«Министерство внутренней безопасности в курсе кибервзломов в федеральном правительстве и тесно работает с нашими партнерами, как государственными, так и частными, над федеральным ответом на это», — подчеркнул помощник министра по связям с общественностью Алексей Волторнист.
Reuters отметил, что взлом внутренних коммуникаций министерства стал продолжением кибератаки, о которой заявляли 13 декабря. Тогда хакеры получили доступ к Минфину США и Министерству торговли.
Американское издание Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США ранее сообщило о кибератаке в отношении Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA). По данным газеты, за нападением стояли хакеры из группы APT29 (Cozy Bear), которая, утверждает издание, работает на российскую разведку. Агентство Reuters подтвердило информацию о нападении на системы двух ведомств и указало, что хакеры несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA.
Пресс-служба Министерства торговли США позднее подтвердила информацию о взломе компьютерной сети NTIA. Расследованием занимается ФБР. По данным Reuters, утечка оказалось достаточно серьезной — после ее обнаружения было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не причастна к инциденту. По его словаам, президент России Владимир Путин предложил США сотрудничество по кибербезопасности, но американская сторона так и не ответила на предложение.