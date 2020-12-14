В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США

«Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: <...> Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — заявили в ведомстве.





По словам дипломатов, кибератаки против других государств противоречат «внешнеполитическим принципам России, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами». В МИД также уточнили, что Москва активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности, и напомнили, что США отказались сотрудничать с РФ в этой сфере.





Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США сообщило о кибератаке в отношении Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA). По данным газеты, за нападением стояли хакеры из группы APT29 (Cozy Bear), которая, утверждает издание, работает на российскую разведку. Агентство Reuters подтвердило информацию о нападении на системы двух ведомств и указало, что хакеры несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA.





Пресс-служба Министерства торговли США позднее подтвердила информацию о взломе компьютерной сети NTIA. Расследованием занимается ФБР. По данным Reuters, утечка оказалось достаточно серьезной — после ее обнаружения было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.