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В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США
Новости

В МИД РФ ответили на обвинения в краже данных Минфина США

Ранее о кибератаке со стороны «российских хакеров» написали несколько американских СМИ

Ранее о кибератаке со стороны «российских хакеров» написали несколько американских СМИ Фото: © Global Look Press / Константин Кокошкин
Фото: © Global Look Press / Константин Кокошкин

Россия не проводила никаких кибератак против органов власти США — обвинения со стороны американских СМИ безосновательны, заявили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что подобные атаки не отвечают национальным интересам России. Вашингтон не ответил на сентябрьское предложение Москвы о совместной работе над поддержанием международной информационной безопасности, добавили дипломаты.


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«Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: <...> Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — заявили в ведомстве.


По словам дипломатов, кибератаки против других государств противоречат «внешнеполитическим принципам России, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами». В МИД также уточнили, что Москва активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности, и напомнили, что США отказались сотрудничать с РФ в этой сфере.


Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США сообщило о кибератаке в отношении Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA). По данным газеты, за нападением стояли хакеры из группы APT29 (Cozy Bear), которая, утверждает издание, работает на российскую разведку. Агентство Reuters подтвердило информацию о нападении на системы двух ведомств и указало, что хакеры несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA.


Пресс-служба Министерства торговли США позднее подтвердила информацию о взломе компьютерной сети NTIA. Расследованием занимается ФБР. По данным Reuters, утечка оказалось достаточно серьезной — после ее обнаружения было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.


#минфин сша #хакеры #кибератака #мид рф
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