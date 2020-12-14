Пушкина назвала катастрофой законопроект Минздрава о показаниях для аборта

Законопроект Минздрава о показаниях для прерывания беременности может привести к катастрофе, заявила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. По ее мнению, инициатива выходит за рамки медицинских вопросов, и нарушает права женщин, поскольку в документе значимо сокращается список поводов для аборта. Парламентарий указала, что схожий законопроект вызвал недавно в Польше массовые протесты.





«Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности. <...> Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — подчеркнула Пушкина (цитата по РБК).





Депутат указала, что документ не просто сокращает список медицинских показаний для проведения аборта — по ее мнению, в нем говорится об ограничении прав женщин на прерывание беременности, если они не страдают от определенных патологий или болезней. «Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести», — добавила она, напомнив о массовых протестах в Польше из-за схожего законопроекта.





Правительству необходимо прислушаться к женским объединениям, когда речь о праве женщины на аборт, добавила Пушкина. Она отметила, что не поощряет прерывание беременности и считает их одним из маркеров социального неблагополучия. «Решение прервать беременность дается непросто, и за ним чаще всего стоят не этические, а социально-экономические причины — невозможность дать младенцу все необходимое, обеспечить ему перспективы в жизни», — напомнила она.





Парламентарий также привела примеры из истории, когда запреты на аборт приводили к крупным проблемам. В частности, Пушкина упомянула годы после Великой Отечественной войны, когда в СССР запретили аборты — по ее данным, за 1950-й год в стране произвели порядка миллиона абортов, 90% из которых были незаконными. «Поговорите с бабушками и прабабушками. <...> Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными!» — подчеркнула депутат.





Согласно инициативе, Минздрав устанавливает перечень болезней, которые могут стать основанием для аборта. Среди них указаны различные инфекционные и онкологические болезни, системные, психические и другие серьезные заболевания. Вопрос о сохранении или прерывании беременности решается индивидуально консилиумом врачей с участием инфекциониста, акушера-гинеколога, неонатолога и других специалистов.





В начале декабря Пушкина предложила создать отдельное министерство, которое будет заниматься демографией и семейной политикой. По ее мнению, ведомство необходимо для сбора детальной статистики, которая будет показывать демографическую ситуацию в РФ, в том числе количество родителей-одиночек. Парламентарий также призвала обратить внимание на представителей ЛГБТ-сообщества и перестать «стыдливо» замалчивать их существование.