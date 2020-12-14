В России обновили правила выдачи больничных

В России вступили в силу новые правила оформления больничных. В частности, получить справку можно будет дистанционно, а совмещающим две работы не придется получать больничный дважды. Изменения должны облегчить работу медиков и упростить получение справок в период пандемии коронавируса.





Согласно приказу, оформить электронный больничный можно будет одновременно с бумажным. Для получения бумажного больничного понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а для электронного также потребуют СНИЛС. Если больной может представлять угрозу заражения для окружающих, документ можно оформить дистанционно при помощи телемедицины.





Россиянам, у которых два работодателя, больше не придется оформлять два больничных листка сразу. Вместо этого они смогут отправить нанимателям номер электронного документа. Оформить больничный смогут и руководители, которые являются единственными учредителями, а также лица, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.





Изменения затронули также правила взятия больничного для ухода за ребенком. Теперь взрослому, который ушел в отпуск по уходу за ребенком от семи до 15 лет, предоставляется больничный на весь период болезни ребенка — раньше отпуск давали только на семь дней.





19 ноября правительство ввело прямой порядок выплаты больничных и пособий по материнству. На эти меры поддержки не нужно оформлять заявки — средства предоставляются автоматически на основании электронных документов. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что эти деньги переводятся напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.