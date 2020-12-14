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СМИ: Цены на масло и сахар могут заморозить с января
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СМИ: Цены на масло и сахар могут заморозить с января

Потолок стоимости будет действовать до апреля, если инициатива пройдет согласование

Бизнес намерен заморозить цены на сахар и подсолнечное масло на три месяца с начала следующего года, пишут «Известия» со ссылкой на источники, осведомленные о беседах компаний с правительством. Предположительно, стоимость килограмма сахара составит 36 рублей у производителя и не больше 45 рублей в магазине, а литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.


Компании должны обсудить заморозку цен в первой половине дня 14 декабря, а после полудня передать свои предложения властям на оценку, пишет газета. Производители пытаются найти компромисс, чтобы зафиксировать цены на выгодном для себя уровне — если поставлять товары станет невыгодно, то поток сахара и масла прекратится, и может возникнуть дефицит. При этом важно и ограничить цены достаточно, чтобы россияне могли их себе позволить.


Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что многие производители рады новому формату работы. По его словам, в организации поддержали вмешательство государств в процесс ценообразования. В Союзе сахаропроизводителей и в Ассоциации компаний розничной торговли комментировать изменение не стали.


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Наша продукция не может так дорожать: в Кремле назвали труднообъяснимыми скачки цен

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что кабмин решит этот вопрос «весьма оперативно» 10 декабря 2020
Dailystorm - Наша продукция не может так дорожать: в Кремле назвали труднообъяснимыми скачки цен

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду. Глава государства резко раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Президент также подчеркнул, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, а вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны.


После выступления президента, премьер-министр РФ Михаил Мишустин взял под личный контроль ситуацию с ценами на продукты питания в стране. Глава правительства поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию цен этой категории товаров. Мишустин также потребовал еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину.


#рост цен #продукты #правительство #бизнес
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