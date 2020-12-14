СМИ: Цены на масло и сахар могут заморозить с января

Бизнес намерен заморозить цены на сахар и подсолнечное масло на три месяца с начала следующего года, пишут «Известия» со ссылкой на источники, осведомленные о беседах компаний с правительством. Предположительно, стоимость килограмма сахара составит 36 рублей у производителя и не больше 45 рублей в магазине, а литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.





Компании должны обсудить заморозку цен в первой половине дня 14 декабря, а после полудня передать свои предложения властям на оценку, пишет газета. Производители пытаются найти компромисс, чтобы зафиксировать цены на выгодном для себя уровне — если поставлять товары станет невыгодно, то поток сахара и масла прекратится, и может возникнуть дефицит. При этом важно и ограничить цены достаточно, чтобы россияне могли их себе позволить.





Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что многие производители рады новому формату работы. По его словам, в организации поддержали вмешательство государств в процесс ценообразования. В Союзе сахаропроизводителей и в Ассоциации компаний розничной торговли комментировать изменение не стали.