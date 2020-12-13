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Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе
Новости

Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе

Обстановка в регионе нормализована

Российские миротворцы 11 декабря пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил командир миротворческих сил в регионе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. По его словам, обстановка в Нагорном Карабахе на данный момент нормализовалась, российские военные поддерживают контакт с армянской и азербайджанской стороной.


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«11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента», — рассказал Мурадов.


По словам генерал-лейтенанта, российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон. «Обстановка в этом районе нормализовалась», — заключил он.


Ранее в Минобороны Армении заявили о возобновлении вооруженными силами Азербайджана наступления на юге Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян потребовала от российских миротворцев отреагировать на действия азербайджанской армии. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность нарушениями перемирия и рекомендовал Еревану «не пытаться начинать заново» боевые действия.


13 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян встретились и обсудили нарушение перемирия накануне. Ереван назвал инцидент провокацией со стороны Азербайджана и сообщил о продолжении переговоров по урегулированию ситуации. В Баку в свою очередь заявили, что проводили в Карабахе антитеррористическую операцию.


Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику, а Баку получил контроль над тремя районами Карабаха. Также по договору в регионе размещены российские миротворцы. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной республикой.


#азербайджан #армения #миротворцы #нагорный карабах
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