Российские миротворцы пресекли нарушение перемирия в Карабахе

«11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента», — рассказал Мурадов.





По словам генерал-лейтенанта, российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон. «Обстановка в этом районе нормализовалась», — заключил он.





Ранее в Минобороны Армении заявили о возобновлении вооруженными силами Азербайджана наступления на юге Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян потребовала от российских миротворцев отреагировать на действия азербайджанской армии. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность нарушениями перемирия и рекомендовал Еревану «не пытаться начинать заново» боевые действия.





13 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян встретились и обсудили нарушение перемирия накануне. Ереван назвал инцидент провокацией со стороны Азербайджана и сообщил о продолжении переговоров по урегулированию ситуации. В Баку в свою очередь заявили, что проводили в Карабахе антитеррористическую операцию.





Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику, а Баку получил контроль над тремя районами Карабаха. Также по договору в регионе размещены российские миротворцы. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной республикой.