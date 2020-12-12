Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 декабря встретился в Баку с с сопредседателями Минской группы ОБСЕ из США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти. Алиев сообщил, что накануне в Карабахе незаконные вооруженные формирования совершили теракты. «Мне сообщили, что вчера некоторые террористические акты были совершены либо армянскими боевиками, либо остатками так называемой армянской армии... Я думаю, что Армении не следует пытаться начинать заново», — предупредил он.





Алиев также заявил, что Азербайджан разрешил конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который длился почти 30 лет, а Минская группа «не сыграла никакой роли в урегулировании». Президент подчеркнул, что ему удалось доказать, что спор с Арменией имеет военное решение.





«Я сказал, что имеет. И история показала, что я был прав. Думаю, что все, кто говорил, что «военного решения нет», теперь поняли, что он был. Просто они хотели сохранить статус-кво, — подчеркнул он. — Мы вернули все семь оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша, поселок Гадрут, часть Ходжавенда и других. Фактически, мы добились того, что планировали».





Также Алиев сказал сопредседателям Минской группы ОБСЕ: «Я на этом заканчиваю и послушаю вас. Потому что приехать сюда было вашей идеей. И я могу еще раз это повторить перед камерами: я не приглашал Минскую группу в гости». На встрече присутствовал и представитель России - чрезвычайный и полномочный посол в Азербайджане Михаил Бочарников.





В опубликованном 12 декабря бюллетене Минобороны России отмечено первое нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе с момента введения миротворческих сил. По данным российских военных, инцидент произошел 11 декабря в Гадрутском районе.