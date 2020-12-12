Армения заявила о возобновлении наступления армии Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали новое наступление на юге Нагорного Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд, заявила пресс-служба Минобороны Армении. В военном ведомстве отметили, что армянская армия предпринимает ответные действия. Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявила, что российские миротворцы должны отреагировать на действия азербайджанской армии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность нарушениями перемирия и рекомендовал Еревану «не пытаться начинать заново» боевые действия.
«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах [Нагорно-Карабахская Республика]. Подразделения Армии обороны предпринимают ответные действия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Руководство российских миротворцев осведомлено о происходящих на юге непризнанной республике событиях, заявила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян. «Нападение азербайджанских войск в направлении Старый Тахер — Хцаберд в первую очередь должно удостоится реакции со стороны миротворцев РФ», — написала она на своей станице в Facebook.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 декабря встретился в Баку с с сопредседателями Минской группы ОБСЕ из США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти. Алиев сообщил, что накануне в Карабахе незаконные вооруженные формирования совершили теракты. «Мне сообщили, что вчера некоторые террористические акты были совершены либо армянскими боевиками, либо остатками так называемой армянской армии... Я думаю, что Армении не следует пытаться начинать заново», — предупредил он.
Алиев также заявил, что Азербайджан разрешил конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который длился почти 30 лет, а Минская группа «не сыграла никакой роли в урегулировании». Президент подчеркнул, что ему удалось доказать, что спор с Арменией имеет военное решение.
«Я сказал, что имеет. И история показала, что я был прав. Думаю, что все, кто говорил, что «военного решения нет», теперь поняли, что он был. Просто они хотели сохранить статус-кво, — подчеркнул он. — Мы вернули все семь оккупированных районов. Мы вернули древний азербайджанский город Шуша, поселок Гадрут, часть Ходжавенда и других. Фактически, мы добились того, что планировали».
Также Алиев сказал сопредседателям Минской группы ОБСЕ: «Я на этом заканчиваю и послушаю вас. Потому что приехать сюда было вашей идеей. И я могу еще раз это повторить перед камерами: я не приглашал Минскую группу в гости». На встрече присутствовал и представитель России - чрезвычайный и полномочный посол в Азербайджане Михаил Бочарников.
В опубликованном 12 декабря бюллетене Минобороны России отмечено первое нарушение режима перемирия в Нагорном Карабахе с момента введения миротворческих сил. По данным российских военных, инцидент произошел 11 декабря в Гадрутском районе.
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику, а Баку получил контроль над тремя районами Карабаха. Также по договору в регионе размещены российские миротворцы. Они контролируют всю линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной республикой.
Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. Еще ни одна страна в мире не признала Карабах, включая Армению.