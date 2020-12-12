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Военный США получил срок за показанный россиянке план своей служебной поездки
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Военный США получил срок за показанный россиянке план своей служебной поездки

Чарльза Бриггса обвинили в шпионаже в пользу России летом 2020 года

Моряка ВМС США Чарльза Бриггса приговорили к 31-му месяцу тюремного заключения за показ своей возлюбленной, гражданке России, плана служебной поездки. Об этом заявил адвокат военнослужащего Фрэнк Спиннер. По его словам, речь не шла о шпионаже и передаче иностранному государству секретной информации. Бриггс таким образом пытался доказать девушке, что не сможет с ней общаться в этот период.


«Это не было делом о шпионаже. Это просто история о моряке, который влюбился в российскую гражданку, познакомившись с ней в интернете. И допустил ошибку, передав ей информацию, которую не следовало передавать», — цитирует издание Omaha World-Herald Спиннера.


Адвокат отметил, что следствие не обнаружило никаких доказательств шпионажа его подзащитного в пользу иностранного государства. По словам правозащитника, проходя службу на авиабазе Оффут Бриггс распечатал со служебного компьютера электронное письмо с планом своей поездки, сфотографировал и направил его своей девушке, гражданке России. Причиной такого поступка стало то, что россиянка не поверила словам молодого человека, заявившего о невозможности общения с ней во время поездки, уточнил Спиннер.


Суд над Бригссом прошел 8 декабря. Американский военный признал свою вину в разглашении секретной информации, сокрытии данных об общении с гражданином другой страны и о поездке в Сербию вместо проведения отпуска в штате Небраска. «Я поступил, не подумав о последствиях», — сказал он в ходе судебного разбирательства. Он добавил, что хотел таким образом убедить девушку в правдивости своих слов.


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Дания обвинила россиянина в шпионаже

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Dailystorm - Дания обвинила россиянина в шпионаже

Чарльза Бриггса обвинили в передаче секретной информации гражданину РФ летом 2020 года. По версии следствия, военный не сообщил своему начальству о контактах с россиянином и добыл информацию из государственных баз данных. Суд изначально не оглашал, какие именно данные передал Бриггс, поскольку она потенциально может нанести вред США.


Кроме обвинений в передаче информации Бриггсу также предъявили обвинения в создании помех отправлению правосудия, владению детской порнографией, двух нарушениях дисциплины и трех случаях, когда он предоставлял несанкционированные «официальные» заявления.


Согласно материалам уголовного дела, Бриггс использовал служебный компьютер, чтобы получить секретную информацию, в январе 2019 года. В этот момент он находился на авиабазе вблизи Оффута в штате Небраска, и знал, что передаваемая им информация «может навредить США или помочь другим странам». Кроме того, военный не сообщил, что общался в это время с россиянином и гражданином Италии, и напрямую солгал, когда его спросили о подобных контактах во время проверки.


#суд #шпионаж #сша #военные
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