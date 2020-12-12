Военный США получил срок за показанный россиянке план своей служебной поездки

Моряка ВМС США Чарльза Бриггса приговорили к 31-му месяцу тюремного заключения за показ своей возлюбленной, гражданке России, плана служебной поездки. Об этом заявил адвокат военнослужащего Фрэнк Спиннер. По его словам, речь не шла о шпионаже и передаче иностранному государству секретной информации. Бриггс таким образом пытался доказать девушке, что не сможет с ней общаться в этот период.





«Это не было делом о шпионаже. Это просто история о моряке, который влюбился в российскую гражданку, познакомившись с ней в интернете. И допустил ошибку, передав ей информацию, которую не следовало передавать», — цитирует издание Omaha World-Herald Спиннера.





Адвокат отметил, что следствие не обнаружило никаких доказательств шпионажа его подзащитного в пользу иностранного государства. По словам правозащитника, проходя службу на авиабазе Оффут Бриггс распечатал со служебного компьютера электронное письмо с планом своей поездки, сфотографировал и направил его своей девушке, гражданке России. Причиной такого поступка стало то, что россиянка не поверила словам молодого человека, заявившего о невозможности общения с ней во время поездки, уточнил Спиннер.





Суд над Бригссом прошел 8 декабря. Американский военный признал свою вину в разглашении секретной информации, сокрытии данных об общении с гражданином другой страны и о поездке в Сербию вместо проведения отпуска в штате Небраска. «Я поступил, не подумав о последствиях», — сказал он в ходе судебного разбирательства. Он добавил, что хотел таким образом убедить девушку в правдивости своих слов.