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Китай закрыл город на границе с Россией из-за пандемии COVID-19
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Китай закрыл город на границе с Россией из-за пандемии COVID-19

В Дуннине и Суйфэньхэ ранее было введено военное положение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Китайские власти объявили о закрытии города Дуннин (на границе с Россией), где ранее было введено военное положение, из-за пандемии COVID-19. Покинуть его не может ни человек, ни автомобили, водители не могут пользоваться машинами без разрешения правительства, а также временно приостановлена работа всего общественного транспорта.


Кроме того, сотрудники торговых точек (магазинов, универмагов, рынков и так далее), а также коммунальных служб обязаны в течение пяти дней представить местной администрации тесты на COVID-19.


Перемещение транспорта в городе возможно только в том случае, если имеется спецпропуск, а перевозят врачей, военных и кадровых работников, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также по территории Дуннина могут ездить и грузовики, перевозящие продукты и иные товары первой необходимости, но при условии, что водители не болеют и имеют особое разрешение от властей.


10 декабря в Дуннине и другом пограничном с Россией городе Суйфэньхэ ввели военное положение после выявления одного случая заражения COVID-19. Такое решение было связано с тем, что несколько месяцев в этом районе не было заболевших. В Дуннине постоянно проживают более 210 тысяч человек, он расположен в 60 километрах от Владивостока.


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В Кремле оценили необходимость введения локдауна в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил «грязные» методы борьбы ряда стран с российской вакциной от коронавируса 11 декабря 2020
Dailystorm - В Кремле оценили необходимость введения локдауна в России

В сентябре китайская сторона сообщила, что на упаковке замороженных кальмаров, которые доставили из России в китайский город Чанчунь (провинция Гирин, она же Цзилинь), обнаружили коронавирус. Кроме того, еще 10 килограммов морепродуктов, которые прибыли в этой же поставке, попали в город Фуюй. Для подтверждения своих выводов, как сообщает агентство «Синьхуа», китайские эксперты провели два теста на нуклеиновую кислоту коронавируса, оба показали положительный результат.


﻿В конце декабря 2019 года в Китае начал распространяться новый коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной мировой пандемии заболевания COVID-19. Китайские ученые предполагают, что вирус перешел к человеку от летучей мыши, а затем начал распространяться на продуктовом рынке города Ухань в провинции Хубэй.


#коронавирус #китай #россияне #ограничения
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