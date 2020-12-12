Китай закрыл город на границе с Россией из-за пандемии COVID-19

Китайские власти объявили о закрытии города Дуннин (на границе с Россией), где ранее было введено военное положение, из-за пандемии COVID-19. Покинуть его не может ни человек, ни автомобили, водители не могут пользоваться машинами без разрешения правительства, а также временно приостановлена работа всего общественного транспорта.





Кроме того, сотрудники торговых точек (магазинов, универмагов, рынков и так далее), а также коммунальных служб обязаны в течение пяти дней представить местной администрации тесты на COVID-19.





Перемещение транспорта в городе возможно только в том случае, если имеется спецпропуск, а перевозят врачей, военных и кадровых работников, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также по территории Дуннина могут ездить и грузовики, перевозящие продукты и иные товары первой необходимости, но при условии, что водители не болеют и имеют особое разрешение от властей.





10 декабря в Дуннине и другом пограничном с Россией городе Суйфэньхэ ввели военное положение после выявления одного случая заражения COVID-19. Такое решение было связано с тем, что несколько месяцев в этом районе не было заболевших. В Дуннине постоянно проживают более 210 тысяч человек, он расположен в 60 километрах от Владивостока.