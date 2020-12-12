Казахстан выразил недоумение словами депутата Госдумы об истории республики

МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и выразил ему недоумение в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики. В казахском дипведомстве отметили «участившиеся провокационные выпады» некоторых российских политиков, которые наносят «серьезный ущерб» отношениям двух стран. Парламентарий позднее заявил, что его слова истолковали неверно.





«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», — говорится в сообщении МИД Казахстана.





Накануне глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза». «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен и так далее», — сказал депутат.