Казахстан выразил недоумение словами депутата Госдумы об истории республики

МИД Казахстана вызвал временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и выразил ему недоумение в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики. В казахском дипведомстве отметили «участившиеся провокационные выпады» некоторых российских политиков, которые наносят «серьезный ущерб» отношениям двух стран. Парламентарий позднее заявил, что его слова истолковали неверно.
«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», — говорится в сообщении МИД Казахстана.
Накануне глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза». «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен и так далее», — сказал депутат.
В пресс-релизе казахского внешнеполитического ведомства отмечается, что «участившиеся провокационные выпады» некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям РФ и Казахстана. «МИД РК [Республики Казахстан] ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», — подчеркнули в дипведомстве.
В ходе встречи российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана.
После вспыхнувшего дипломатического скандала Никонов заявил, что его высказывание в эфире Первого канала истолковали неверно. «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — написал он в своем Telegram-канале.
Посла Молдавии в России Андрея Негуцу 9 декабря отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. По словам премьер-министра республики Иона Кику, в ночь на 6 декабря микроавтобус посольства задержали на молдавско-украинской границе с крупной партией препаратов. Премьер потребовал от главы МИД республики Аурелия Чокоя обратить особое внимание на работу посольств и провести внутреннее расследование.