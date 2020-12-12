Подлодка «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск четырех ракет «Булава»

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — сообщили в оборонном ведомстве.





В Минобороны уточнили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря. Полет ракет прошел в штатном режиме. «По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа [Архангельская область]», — уточнили военные и добавили, что залповый пуск МБР выполнялся атомной подлодкой «Владимир Мономах» впервые.





Ракета «Булава» — российская МБР комплекса Д-30, размещаемого на подлодках проекта «Борей». Разрабатывалась Московским институтом теплотехники с середины 90-х годов прошлого века. По данным открытых источников, ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения общей массой более 1,1 тонны. Максимальная дальность полета ракеты составляет от восьми до 11 тысяч километров.





«Владимир Мономах» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения. Относится к проекту 955 «Борей». Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Спущена на воду в конце 2012 года. В ходе государственных испытаний подлодка запустила из подводного положения в 2014 году МБР «Булава» по полигону Кура на Камчатке. Всего на вооружении атомохода 16 таких ракет.