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Подлодка «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск четырех ракет «Булава»
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Подлодка «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск четырех ракет «Булава»

Ракеты были запущены из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ

Атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) РФ «Владимир Мономах» выполнила из подводного положения залп из четырех межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского базирования «Булава», сообщили в Минобороны России. Полет ракет прошел в штатном режиме. Боевые блоки успешно достигли заданного района на полигоне Чижа в Архангельской области. Видео пуска ведомство опубликовало на своем YouTube-канале.


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«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — сообщили в оборонном ведомстве.


В Минобороны уточнили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря. Полет ракет прошел в штатном режиме. «По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа [Архангельская область]», — уточнили военные и добавили, что залповый пуск МБР выполнялся атомной подлодкой «Владимир Мономах» впервые.


Ракета «Булава» — российская МБР комплекса Д-30, размещаемого на подлодках проекта «Борей». Разрабатывалась Московским институтом теплотехники с середины 90-х годов прошлого века. По данным открытых источников, ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения общей массой более 1,1 тонны. Максимальная дальность полета ракеты составляет от восьми до 11 тысяч километров.


«Владимир Мономах» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения. Относится к проекту 955 «Борей». Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Спущена на воду в конце 2012 года. В ходе государственных испытаний подлодка запустила из подводного положения в 2014 году МБР «Булава» по полигону Кура на Камчатке. Всего на вооружении атомохода 16 таких ракет.


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#вооружения #минобороны #вмф
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