Московскому ресторану пригрозили закрытием после концерта Niletto

Столичному ресторану Bla Bla Bar грозит закрытие на 90 суток или штраф до 300 тысяч рублей за нарушения санитарного режима во время концерта рэпера Niletto (Данила Прытков). Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Москвы. Отмечается, что при выступлении исполнителя в заведении были выявлены «грубые нарушения социального дистанцирования и перчаточно-масочного режима».

«Ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток», — сообщили в оперштабе.





На данный момент на сайте заведения анонсировано проведение стендап-шоу «Колесо фортуны». Мероприятие запланировано на вечер 13 декабря. Организаторы напоминают посетителям, что они должны носить защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.





Невский районный суд Санкт-Петербурга 4 декабря оштрафовал на 480 тысяч рублей руководство Ледового дворца в связи с выявленными нарушениями санитарного режима во время проведения концерта рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом закрывать спортивную арену не стали.





Концерты Басты прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. По сведениям властей, мероприятие в общей сложности посетили 12,5 тысячи человек. Позднее в соцсетях появилось видео с одного из концертов, после чего в СМИ разразился скандал — журналисты (а также пользователи) отметили, что многие люди не соблюдали социальную дистанцию и не использовали защитные маски. Организаторы концертов заявили, что все нормы соблюдались, зрителям на входе измеряли температуру, а маски просили не снимать.





Позднее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю заявило о проведении проверки после концерта певицы Zivert в столице региона. Как сообщили Daily Storm в пресс-службе ведомства, властям уже известно о предполагаемых нарушениях коронавирусных ограничений на мероприятии. Ранее в Сети появились ролики с выступления, на которых видны поклонники артистки вне шахматной рассадки и без масок.