Немоляева назвала Гафта «изумительным партнером» по кино

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что Валентин Гафт запомнился «очень дорогим и близким человеком». Немоляева вспомнила, как во время съемок фильма «Гараж» Гафт помог ей эмоционально настроиться и сыграть жену научного сотрудника НИИ Евгения Гуськова. Актриса призналась, что сейчас болеет, но постарается попрощаться с актером, если ей позволят силы.





«Он мне запомнился очень дорогим и близким человеком. Не только партнером по кино, спасибо судьбе — она меня с ним связала в кинематографической жизни, в театре мы с ним никогда на одной сцене не были. Мы знакомы смолоду, со студенческой поры и поэтому он мне родной и близкий человек, с которым, так сказать, вся жизнь прошла, не то чтобы очень рядом, но соприкасались», — сказала в беседе с Daily Storm Немоляева.

«Он изумительный партнер, в нашей жизни такие партнеры встречаются нечасто, вот он был одним из тех, которым можно быть бесконечно благодарным. Когда я снималась с ним в «Гараже», я считаю, что он мне очень помог в исполнении моей роли. От его глаз, отношения, проникновения. Если бы не он был моим партнером, то, может быть, я сама эмоционально не подстроилась и не сыграла. Это то таинство, которое происходит между актерами, и объяснить его трудно. Поэтому для меня он очень важный», — добавила она.





«Я была потрясена его человеческими проявлениями. Последний раз, когда мы с ним виделись, он был уже очень болен. Он не мог ходить, его возили на коляске. У меня была встреча где-то год тому назад с Борисом Корчевниковым, ведет передачу «Судьба человека», он [Гафт] приехал на передачу. Вы можете себе представить? Я была просто поражена», — поделилась актриса.





Немоляева пожаловалась на проблемы с сердцем и сказала, что пойдет на прощание с Гафтом, если позволят силы. «Конечно пойду, попрощаюсь. Если не будет сил, я надеюсь, он меня простит. Желаю, чтоб земля была ему пухом и чтобы он там встретился со своими товарищами, кто ушел в этом «страшном» году, который унес много жизней», — заключила она.