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Немоляева назвала Гафта «изумительным партнером» по кино
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Немоляева назвала Гафта «изумительным партнером» по кино

Народный артист России Николай Бурляев заявил, что известие о смерти Гафта стало для него ударом

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что Валентин Гафт запомнился «очень дорогим и близким человеком». Немоляева вспомнила, как во время съемок фильма «Гараж» Гафт помог ей эмоционально настроиться и сыграть жену научного сотрудника НИИ Евгения Гуськова. Актриса призналась, что сейчас болеет, но постарается попрощаться с актером, если ей позволят силы.


«Он мне запомнился очень дорогим и близким человеком. Не только партнером по кино, спасибо судьбе — она меня с ним связала в кинематографической жизни, в театре мы с ним никогда на одной сцене не были. Мы знакомы смолоду, со студенческой поры и поэтому он мне родной и близкий человек, с которым, так сказать, вся жизнь прошла, не то чтобы очень рядом, но соприкасались», — сказала в беседе с Daily Storm Немоляева.

  

«Он изумительный партнер, в нашей жизни такие партнеры встречаются нечасто, вот он был одним из тех, которым можно быть бесконечно благодарным. Когда я снималась с ним в «Гараже», я считаю, что он мне очень помог в исполнении моей роли. От его глаз, отношения, проникновения. Если бы не он был моим партнером, то, может быть, я сама эмоционально не подстроилась и не сыграла. Это то таинство, которое происходит между актерами, и объяснить его трудно. Поэтому для меня он очень важный», — добавила она.     


«Я была потрясена его человеческими проявлениями. Последний раз, когда мы с ним виделись, он был уже очень болен. Он не мог ходить, его возили на коляске. У меня была встреча где-то год тому назад с Борисом Корчевниковым, ведет передачу «Судьба человека», он [Гафт] приехал на передачу. Вы можете себе представить? Я была просто поражена», — поделилась актриса.


Немоляева пожаловалась на проблемы с сердцем и сказала, что пойдет на прощание с Гафтом, если позволят силы. «Конечно пойду, попрощаюсь. Если не будет сил, я надеюсь, он меня простит. Желаю, чтоб земля была ему пухом и чтобы он там встретился со своими товарищами, кто ушел в этом «страшном» году, который унес много жизней», — заключила она.


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Умер актер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 86-м году жизни 12 декабря 2020
Dailystorm - Умер актер Валентин Гафт

Актер, режиссер, народный артист России Николай Бурляев считает, что смерть Валентина Гафта — это большая потеря для российской культуры. «Известие об уходе друга моего Валентина было ударом для меня сегодня. Хотя я понимаю, что все мы временно на этой земле, но потерять такого человека — такой души, такого таланта, света, который исходил от него и которым я мог наслаждаться больше 60 лет практически…» — сказал он телеканалу «360».


Бурляев отметил, что еще мальчишкой познакомился с Гафтом, когда тот уже был профессиональным актером. «И он со мной, мальчишкой, делился своими личными переживаниями — тогда неладами в браке. Он был абсолютно открытый человек», — добавил он.


Бортко поблагодарил судьбу, подарившую шанс поработать вместе с Гафтом

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 86-м году жизни 12 декабря 2020
Dailystorm - Бортко поблагодарил судьбу, подарившую шанс поработать вместе с Гафтом

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году. Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1970-х годов актер служил в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.


Прощание с Гафтом пройдет 15 декабря в театре «Современник», где он служил более 50 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.


#смерть #гафт #культура #немоляева #кино
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