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Михалков признался, что был поражен, как Гафту удавалось сохранять искренность
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Михалков признался, что был поражен, как Гафту удавалось сохранять искренность

Актер своей работой дарил ощущение счастья, сказал режиссер

Режиссер Никита Михалков выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Гафта. Он признался, что в последние годы ему нечасто удавалось встречаться с товарищем, однако он всегда испытывал счастье от одного осознания, что великий актер все еще творит.


«Последнее время мы нечасто виделись с Валей, но одно осознание того, что где-то он существует, живет, думает, пишет, играет, давало какое-то совершенно необъяснимое ощущение внутреннего спокойствия и радости. Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим», — сказал РИА Новости Михалков.


«Я никогда не понимал, как, живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека во всех смыслах этого слова», — добавил Михалков.


Ранее соболезнования выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин. «Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — передал слова президента его пресс-сектератарь Дмитрий Песков.


Режиссер Владимир Бортко, у которого Гафт снялся в сериале «Мастер и Маргарита», в беседе с Daily Storm отметил невероятный профессионализм артиста и требовательность к себе и окружающим.


Прощание с Гафтом пройдет 15 декабря в театре «Современник», где он служил более 50 лет. Похоронят актера в Москве на Троекуровском кладбище.


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#гафт #михалков #кино
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